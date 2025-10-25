Κάμαλα Χάρις: Είμαι εδώ και μπορεί να είμαι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και πάλι την προεδρία στο μέλλον. «Δεν έχω τελειώσει», είπε η Χάρις στο BBC το Σάββατο, προσθέτοντας ότι είναι «πιθανό» να γίνει πρόεδρος κάποια στιγμή, δίνοντας την πιο ισχυρή ένδειξη μέχρι σήμερα ότι εξετάζει την περίπτωση να κατέβει για τρίτη φορά στον αγώνα για τον Λευκό Οίκο.

«Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή με σκοπό την υπηρεσία και αυτό είναι βαθιά μέσα μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την αποχώρηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν από τη μάχη μόλις 107 ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Στο βιβλίο της για την προεκλογική της εκστρατεία, με τίτλο «107 Ημέρες», είχε υποδείξει ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει υψηλό αξίωμα στο άμεσο μέλλον, αναφέροντας ότι η αλλαγή του συστήματος εκ των έσω είναι αδύνατη. «Δεν θα κάθομαι πλέον στην Ουάσινγκτον, στο μεγαλοπρεπή γραφείο των τελετών. Θα είμαι με τον κόσμο, στις πόλεις και τις κοινότητες, όπου μπορώ να ακούσω τις ιδέες τους για το πώς θα ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση και μία κυβέρνηση αντάξια των ιδανικών αυτής της χώρας», είχε γράψει.

Ωστόσο, η Χάρις ανέφερε στο BBC ότι οι ανιψιές της θα δουν μία γυναίκα πρόεδρο «στη διάρκεια της ζωής τους σίγουρα», και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να είναι αυτή, απάντησε: «Πιθανότατα».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που την δείχνουν ως αουτσάιντερ στις πιθανές προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος, η Χάρις απάντησε: «Υπάρχουν όλες οι δημοσκοπήσεις που θα σας πουν διάφορα πράγματα. Δεν έχω ποτέ ακούσει τις δημοσκοπήσεις». «Σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ», πρόσθεσε με νόημα.

Επιπλέον, η Χάρις χαρακτήρισε τον Τραμπ «τύραννο» κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ενώ ανέφερε ότι οι προβλέψεις που είχε κάνει για τις συνέπειες της προεδρίας του είχαν επαληθευτεί.

Τον Ιούλιο, η Χάρις απέκλεισε την υποψηφιότητά της για κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2026, για να αντικαταστήσει τον Γκάβιν Νιούσομ, δηλώνοντας ότι «μετά από βαθιά σκέψη, αποφάσισα ότι δεν θα κατέβω για Κυβερνήτης στις επόμενες εκλογές».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



