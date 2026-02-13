Καματερό: Κινηματογραφική καταδίωξη για απάτη – Δύο συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε στο Καματερό έπειτα από απόπειρα ελέγχου οχήματος. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη σε βάρος γυναίκας στην Πετρούπολη.

Καματερό: Κινηματογραφική καταδίωξη για απάτη - Δύο συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ
13 Φεβ. 2026 12:36
Pelop News

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στο Καματερό, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα με δύο επιβαίνοντες στην οδό Παπάγου. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε σε καταδίωξη από δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Φυλής και Σαρανταπόρου, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη ενός 27χρονου, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και ένας 22χρονος, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει πεζός αλλά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν τιμαλφή, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη που διαπράχθηκε νωρίτερα σε βάρος γυναίκας στην Πετρούπολη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κατάφεραν να εισέλθουν στο σπίτι της γυναίκας και αφαίρεσαν τιμαλφή. Το θύμα φέρεται να αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες ως τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

