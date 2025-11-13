Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή

Ο τίτλος στο ρεπορτάζ της Παναχαϊκής στο σημερινό (13/11) φύλλο της εφημερίδας «Πελοπόννησος» είναι:

«Μεγάλο θέμα το οικονομικό» και τα συνοψίζει όλα. Αυτός είναι ο λόγος που έχει αυτό το ρόστερ η ομάδα, που έκανε αυτές τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι, που καθυστερεί το θέμα προπονητή.

Αν υπήρχαν τα χρήματα που ζητάει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θα είχαν συμφωνήσει μέσα σε πέντε λεπτά και θα είχε τελειώσει το θέμα, ενώ τώρα πρέπει να γίνουν 10 συμβούλια, να βρεθούν χορηγοί για να πληρωθεί ένας προπονητής που δεν είναι από την Πάτρα.

Γι’ αυτό και δεν υπάρχει απόφαση χωρίς να έχει ναυαγήσει ακόμα η περίπτωσή του. Πάντως, σήμερα (13/11) προπόνηση έκανε ο Κώστας Κωνσταντινίδης και το πιθανότερο είναι πως αυτός θα καθίσει στον πάγκο την Κυριακή στο παιχνίδι με την Κόρινθο, εκτός κι αν αλλάξουν δραματικά τα πράγματα.

Ολη αυτή η κατάσταση δείχνει και κάτι ακόμα. Πως η χρονιά θα είναι πιο δύσκολη απ΄ ότι θα περίμεναν κάποιοι σε όλα τα επίπεδα.

