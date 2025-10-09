«Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων

Στο πλευρό των δύο κοριτσιών που καταγγέλλουν βιασμό και απόπειρα βιασμού στέκονται αύριο γυναίκες και πολίτες στην Ευελπίδων, με πρωτοβουλία της ομάδας «Κορίτσια μαζί».

09 Οκτ. 2025 14:46
Συγκέντρωση αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 9:00 το πρωί στο Κτήριο 13 της Ευελπίδων, με αφορμή την έναρξη της δίκης γνωστού ηθοποιού και καθηγητή θεάτρου, που κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού δύο γυναικών.

Την κινητοποίηση οργανώνει η πρωτοβουλία γυναικών «Κορίτσια μαζί», που καλεί την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των θυμάτων και να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Είμαστε μια πρωτοβουλία γυναικών που στηρίζει τις καταγγέλλουσες σε υπόθεση γνωστού ηθοποιού και καθηγητή θεάτρου, του οποίου η δίκη για βιασμό και απόπειρα βιασμού ξεκινά αύριο στην Αθήνα. Παρότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις για βιασμό από τέσσερις γυναίκες, μόνο δύο υποθέσεις θα φτάσουν στο ακροατήριο».

Η πρωτοβουλία επισημαίνει τη σημασία της κοινωνικής παρουσίας, τονίζοντας πως οι δίκες για σεξουαλική βία είναι εξαιρετικά επώδυνες για τις καταγγέλλουσες, καθώς συχνά προκαλούν δευτερογενή τραυματισμό.

«Είναι κρίσιμο να έχουν τη στήριξή μας. Θα ήταν σημαντικό, εκτός από την προώθηση της ενημέρωσης, να στηρίξουμε έμπρακτα τα τέσσερα κορίτσια. Κάθε μορφή αλληλεγγύης είναι πολύτιμη», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το μήνυμα της συγκέντρωσης είναι σαφές: «Καμία μόνη» — καμία γυναίκα χωρίς φωνή, καμία υπόθεση σεξουαλικής βίας χωρίς κοινωνική στήριξη.
