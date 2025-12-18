Καμμένος υπέρ Καρυστιανού: «Ο πόλεμος εναντίον σας είναι γιατί σας φοβούνται»

Δημόσια στήριξη στη Μαρία Καρυστιανού παρείχε ο Πάνος Καμμένος, αναδημοσιεύοντας ανάρτησή της και σχολιάζοντας ότι η επίθεση που, όπως ανέφερε, έχει εξαπολυθεί εναντίον της οφείλεται στο γεγονός ότι «τη φοβούνται».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας αναδημοσίευσε ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, στην οποία η ίδια διέψευδε δημοσιεύματα περί Ιδρυτικής Διακήρυξης πολιτικού κόμματος που φέρεται να συνδέεται με το όνομά της, χαρακτηρίζοντάς τα «Fake News».

«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού στην ανάρτησή της.

Στο σχόλιό του, ο Πάνος Καμμένος την προέτρεψε να μην απαντήσει στις επιθέσεις και να συνεχίσει την πορεία της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα δικαιωθεί από την κοινωνία. «Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται», έγραψε, προσθέτοντας ότι «η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για οξυγόνο θα επικρατήσουν».

Ο πόλεμος που ξέσπασε εναντίον σας και από γνωστούς υπαλλήλους του συστήματος είναι πράγματι γιατί σας υπολογίζουν και σας φοβούνται. Συνεχίστε χωρίς κανένα από το πολιτικό σύστημα και θα δικαιωθείτε από τον Ελληνικό Λαό. Η Δικαιοσύνη και η ανάγκη για Οξυγόνο θα επικρατήσει. ΜΗΝ… — Panos Kammenos (@PanosKammenos) December 17, 2025

Η δημόσια παρέμβαση του Πάνου Καμμένου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δημοσιότητας γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού και τις τοποθετήσεις της, με την ίδια να διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε πολιτικές πρωτοβουλίες και να καταγγέλλει στοχοποίηση.

