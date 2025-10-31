«Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε», γόνοι εύπορων οικογενειών ρήμαξαν τη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ

Οι τέσσερις ληστές έμπαιναν κυρίως με βαριοπούλες σε διάφορες επιχειρήσεις και στόχευαν τα χρηματοκιβώτιά τους

31 Οκτ. 2025 19:20
Στη Λάρισα νεαροί κακοποιοί είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος καταστηματαρχών. Οι τέσσερις ληστές έμπαιναν κυρίως με βαριοπούλες σε διάφορες επιχειρήσεις και στόχευαν τα χρηματοκιβώτιά τους.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Λάρισας κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Μάλιστα οι δύο από τους τέσσερις κακοποιούς είναι γιοι εύπορων οικογενειών της Λάρισας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του Star, φαίνονται κακοποιοί να σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και να εισβάλλουν μέσα. Λίγα λεπτά μετά κατέφτασαν οι αστυνομικοί.

«Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε» είπαν οι νεαροί 20 και 21 ετών στους αστυνομικούς.

Οι ληστές «άνοιξαν» 16 επιχειρήσεις, αρπάζοντας χρηματοκιβώτια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρήματα που ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ.
