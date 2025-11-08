Κανελλόπουλος: «Σημαντική νίκη, θα μας βοηθήσει πολύ»

Ικανοποιημένος ηταν μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου εμφανίστηκε ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος ο οποίος τόνισε: «Σήμερα ήμασταν πολύ βελτιωμένοι, επιβάλαμε τον ρυθμό μας και νικήσαμε δίκαια. Η νίκη είναι ιστορική, πρώτη φορά βρισκόμαστε στα προημιτελικά του Κυπέλλου και είναι μια νίκη που θα μας βοηθήσει πολύ. Αξίζουν μπράβο στα κορίτσια και πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Τετάρτης».

Ιστορική νίκη-πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



