Καραμπόλα 100 οχημάτων με τραυματίες στο Μίσιγκαν λόγω χιονόπτωσης ΒΙΝΤΕΟ

Αναφορές για πολλούς τραυματίες από την καραμπόλα, σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν.

20 Ιαν. 2026 8:35
Pelop News

Η σφοδρή χιονόπτωση στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, στάθηκε η αιτία για την πρόκληση καραμπόλας τουλάχιστον 100 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο.

Η μεγάλη καραμπόλα οδήγησε την Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις της Interstate 196 το πρωί της Δευτέρας 19/01/2026, λίγο νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς. Οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν όλα τα οχήματα, ανάμεσά τους και περισσότερα από 30 ημιφορτηγά. Η Πολιτειακή Αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν είχαν καταγραφεί θάνατοι.

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ περιέγραψε ότι μπορούσε να διακρίνει μόλις τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα, ενώ οδηγούσε με 20-25 μίλια/ώρα πριν από τη σύγκρουση. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το φορτηγό του και το μετέφερε στο διάζωμα, για να αποφύγει ενδεχόμενη πρόσκρουση από πίσω.

