Καραμπόλα 100 οχημάτων με τραυματίες στο Μίσιγκαν λόγω χιονόπτωσης ΒΙΝΤΕΟ

Η σφοδρή χιονόπτωση στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, στάθηκε η αιτία για την πρόκληση καραμπόλας τουλάχιστον 100 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο.

drone footage reveals a massive pileup involving more than 100 vehicles in michigan, with injuries reported as hazardous winter conditions grip the area. video credits • foxweather pic.twitter.com/8VeWH9LpSR — moon, the Creator (@alilmoonn) January 19, 2026

Η μεγάλη καραμπόλα οδήγησε την Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν να κλείσει και τις δύο κατευθύνσεις της Interstate 196 το πρωί της Δευτέρας 19/01/2026, λίγο νοτιοδυτικά του Γκραντ Ράπιντς. Οι αρχές προσπαθούσαν να απομακρύνουν όλα τα οχήματα, ανάμεσά τους και περισσότερα από 30 ημιφορτηγά. Η Πολιτειακή Αστυνομία ανέφερε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, αλλά δεν είχαν καταγραφεί θάνατοι.

Ο Πέδρο Μάτα Τζούνιορ περιέγραψε ότι μπορούσε να διακρίνει μόλις τα αυτοκίνητα μπροστά του, καθώς το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα, ενώ οδηγούσε με 20-25 μίλια/ώρα πριν από τη σύγκρουση. Κατάφερε να σταματήσει με ασφάλεια το φορτηγό του και το μετέφερε στο διάζωμα, για να αποφύγει ενδεχόμενη πρόσκρουση από πίσω.

