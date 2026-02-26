Καραμπόλα με βαρέα οχήματα στην Αθηνών–Κορίνθου – Κυκλοφοριακό χάος στον Ασπρόπυργο

Σοβαρή καραμπόλα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα φορτηγά καθώς και ένα βυτιοφόρο, χωρίς – μέχρι στιγμής – να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, παρά μόνο για εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται σε μεγάλο μήκος του δρόμου. Οι αρχές βρέθηκαν άμεσα στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή ροή.

