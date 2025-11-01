Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά ατόμων. Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε και ένα μωρό παιδί, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες - Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
01 Νοέ. 2025 11:59
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Από τη σύγκρουση επτά επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα πλησιέστερα νοσοκομεία, ενώ στο ένα όχημα επέβαινε κι ένα μωρό.

Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες - Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες - Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες - Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, ενώ τα αίτια του τροχαίου ερευνώνται από τις αρχές.

Πηγή: patrisnews.com
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
12:57 Έφυγε από τη ζωή στα 102 ο Λεό Λέανδρος: Ο πατέρας και δημιουργός πίσω από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυ Λέανδρος
12:54 Ο Συνδυασμός Αντοχής και Αισθητικής στο Σύγχρονο Υπνοδωμάτιο
12:48 Αγρίνιο: Ζευγάρι έκλεψε πορτοφόλι ηλικιωμένου από αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν από την Αστυνομία
12:36 «Λύγισε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων από το Μάτι: Η στιγμή που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του
12:24 Αγρίνιο: Έριξε μπάζα σε κοινοτικό χώρο και βρέθηκε με χειροπέδες
12:20 Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε σκηνές αντεκδίκησης – Οπλισμένοι «γάζωσαν» σπίτια
12:12 Ηράκλειο: Έπνιξε τον αδελφό του με σακούλα, σκότωσε τη μητέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Το χρονικό της τραγωδίας
12:00 Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος των Ζαρουχλεΐκων: «Το μαχαίρι το είχε από φόβο» – Οι ανήλικοι διέψευσαν ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα
11:59 Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
11:36 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και οικογενειακός πόλεμος στο φως – Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων
11:24 AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον αγροδιατροφικό κόσμο
11:12 Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας
11:03 Πάτρα: Η Κανακάρη ξανά… βούλιαξε – Το “μπάλωμα” που δεν άντεξε ούτε δέκα μέρες ΦΩΤΟ
11:00 Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές – Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
10:52 Δείτε ζωντανά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου «Agrown 2025»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ