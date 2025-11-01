Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επτά ατόμων. Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε και ένα μωρό παιδί, χωρίς να έχει τραυματιστεί.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Από τη σύγκρουση επτά επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα πλησιέστερα νοσοκομεία, ενώ στο ένα όχημα επέβαινε κι ένα μωρό.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, ενώ τα αίτια του τροχαίου ερευνώνται από τις αρχές.
