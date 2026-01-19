Καραχάλιος: Ετοιμάζει καταγγελία κατά Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τη δήλωση «χρειάζεται ψυχίατρο»

Ο επικοινωνιολόγος προαναγγέλλει προσφυγή για επαγγελματική συμπεριφορά.

Καραχάλιος: Ετοιμάζει καταγγελία κατά Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο για τη δήλωση «χρειάζεται ψυχίατρο»
19 Ιαν. 2026 8:44
Pelop News

Ο Νίκος Καραχάλιος, γνωστός επικοινωνιολόγος, προανήγγειλε την κατάθεση καταγγελίας κατά της Μαρίας Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

Σε δηλώσεις του στον Realfm 97,8, ο Νίκος Καραχάλιος χαρακτήρισε αδίκημα τη δημόσια αναφορά της κυρίας Καρυστιανού ότι «χρειάζεται ψυχίατρο», τονίζοντας ότι η δήλωση έγινε με σαφήνεια και όχι εν τη ρύμη του λόγου. Όπως ανέφερε, η ενέργεια αυτή παραβιάζει τις υποχρεώσεις ενός ιατρού ως μέλους του Ιατρικού Συλλόγου, είτε από άγνοια είτε από πρόθεση. «Εδώ συντελέστηκε το αδίκημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καταγγελία θα υποβληθεί αύριο και ότι θα αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο κάθε περαιτέρω θίξη της επαγγελματικής του υπόστασης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αναφορές τόσο της Μαρίας Καρυστιανού όσο και της κυρίας Γρατσία συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Down Town Κύπρου, αναφέρθηκε εκ νέου στον αγώνα της, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται στη συμπαράσταση σε μια μητέρα που έχασε το παιδί της, αλλά αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του «βαθύ κράτους». «Αυτό που εισπράττω από τον κόσμο δεν αφορά τόσο στη συμπαράσταση σε μια μάνα που έχασε το παιδί της –γιατί έχει συμβεί και άλλες φορές–, αλλά περισσότερο στον αγώνα ενός πολίτη απέναντι στη διαφθορά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό την διαφοροποιεί από άλλους συγγενείς θυμάτων.

Η κυρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι ο λόγος που προχωρά στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα είναι «για να δικαιωθεί η κόρη μου» και «για να μην έχει τύψεις ότι δεν αντιμετώπισε το σάπιο σύστημα». «Δεν θέλω αυτό το σάπιο σύστημα να το βιώσει και το άλλο μου παιδί», τόνισε.

Σχετικά με τον νέο πολιτικό σχηματισμό, ανέφερε ότι «το κίνημα των πολιτών οργανώνεται» και ότι θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού «με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις». Το όνομα και η ημερομηνία επίσημων ανακοινώσεων δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθώς, όπως είπε, δεν πρόκειται για προσωπική απόφαση, αλλά για αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας. Η ηγεσία του νέου κόμματος θα αναδειχθεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα, με την Μαρία Καρυστιανού να προετοιμάζει παράλληλα την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, ενώ ο Νίκος Καραχάλιος προχωρά σε νομικές ενέργειες.

