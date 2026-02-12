Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα.

Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος
12 Φεβ. 2026 16:52
Pelop News

Σε δήλωσή του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, αναφέρει: «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος».

Όπως σημειώνει ακόμη ο κ. Καραμανλής, «συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ. Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Αδωνις Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»
18:19 Nations League: Κληρώνει για την Ελλάδα στη League A
18:10 Μητέρα 9 παιδιών συνελήφθη ως ύποπτη για τον φόνο των δύο βρεφών!
18:00 Στο επίκεντρο οι έμποροι: Σύσκεψη του γενικού γραμματέα με εκπρόσωπους φορέων
17:51 Μεταφορά παράνομων μεταναστών και συλλήψεις
17:51 Πάτρα: Το κέντρο πήρε «φωτιά» με βαλκανικούς ρυθμούς ΦΩΤΟ
17:36 Συναγερμός, εξαφανίστηκε 14χρονος στη Θεσσαλονίκη
17:26 Νεκρός παγκόσμιος πρωταθλητής, τον «πρόδωσε» το αλεξίπτωτό του
17:22 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ
17:17 Η τιμωρία της Euroleague στον Γιώργο Μπαρτζώκα για ότι έγινε στο Ντουμπάι
17:14 Βουλή: Το λάθος με το κουμπί και η παραδοχή Μπούρα ΒΙΝΤΕΟ
17:09 Ολοταχώς για σύμπραξη ΕΣΥ και Ασφαλιστικών: Ο Ανδρέας Ξανθός βλέπει άμεσα ιδιωτικοποίηση της Υγείας
17:03 ΕΚΤΑΚΤΟ: Η ICE αποσύρεται από την Μινεσότα
17:02 Στη φυλακή ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος» για τα λαθραία τσιγάρα
17:01 Η ΝΕΠ έτοιμη για νέες κολυμβητικές διακρίσεις
16:52 Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος
16:40 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο βάζει «λουκέτο» στα κτίρια μετά τα επεισόδια
16:38 Η συνάντηση Τσίπρα – Τασούλα και η αναφορά στην «Ιθάκη»
16:26 Νεκρά βρέφη σε καταψύκτη σε πόλη της Γαλλίας
16:14 Χρηστίδης: Η χαμένη επταετία της ΝΔ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ