Καραμανλής για Παπαληγούρα: Ενας πολιτικός με υψηλή αίσθηση καθήκοντος

Σε δήλωσή του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, αναφέρει: «Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευθύ και έντιμο άνθρωπο, έναν πολιτικό με υψηλή αίσθηση καθήκοντος».

Όπως σημειώνει ακόμη ο κ. Καραμανλής, «συμπορευτήκαμε ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης όταν, το 1976, ανέλαβε επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ. Η μακρά πορεία του στον δημόσιο βίο, από την εκπροσώπηση των πολιτών της Κορινθίας στη Βουλή, έως τις καίριες υπουργικές θέσεις που ανέλαβε, υπήρξε διαυγής και εξόχως δημιουργική. Θα μνημονεύεται ως ο υπουργός Δικαιοσύνης που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



