Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να κινούνται πεζοί προς τον βορρά της Γάζας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας. Οι σκηνές εκτυλίσσονται σε μια περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τους βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών.

Η έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ωθήσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της περιοχής.

Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ το μεσημέρι, εκπρόσωπος των IDF ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι «η μετακίνηση από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επιτρέπεται μέσω των οδών Αλ Ρασίντ και Σαλάχ αλ Ντιν».

Δείτε Live εικόνα:

Την ίδια ώρα, με την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων σε νέες γραμμές εντός της Γάζας, ξεκίνησε η 72ωρη περίοδος που προβλέπει η συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

