Καρδιά: Τι κάνουν πραγματικά τα κορεσμένα λιπαρά

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κορεσμένα λιπαρά και την καρδιά.

Καρδιά: Τι κάνουν πραγματικά τα κορεσμένα λιπαρά
11 Φεβ. 2026 9:47
Pelop News

Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται στο επίκεντρο με κοινά αποδεκτά αντίληψη να είναι πως πρόκειται για τον απόλυτο εχθρό της καρδιάς. Υπάρχει όμως και αυτοί που τα παρουσιάζουν ως παρεξηγημένα θρεπτικά συστατικά που άδικα «δαιμονοποιούνται».

Ανάμεσα σε αντικρουόμενους ισχυρισμούς, υπερβολές, διατροφικές μόδες και εντυπωσιακούς τίτλους, το ερώτημα παραμένει απλό: τι κάνουν πραγματικά τα κορεσμένα λιπαρά στον οργανισμό μας και, κυρίως, στην καρδιά μας; Kαρδιολόγοι και διατροφολόγοι δίνουν την απάντηση στο Very Well Health με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Τι είναι τα κορεσμένα λιπαρά

Τα κορεσμένα λιπαρά είναι ένα είδος λιπαρών που βρίσκονται κυρίως σε ζωικά τρόφιμα όπως το κόκκινο κρέας, το βούτυρο, τα πλήρη γαλακτοκομικά. Ονομάζονται «κορεσμένα» επειδή σε αντίθεση με τα ακόρεστα λιπαρά η χημική τους δομή είναι «κορεσμένη» με υδρογόνο, κάτι που τα κάνει συνήθως στερεά σε θερμοκρασία δωματίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένα φυτικά προϊόντα με κορεσμένα λιπαρά, όπως το λάδι καρύδας και το φοινικέλαιο.

Τι προκαλούν τα κορεσμένα λιπαρά

Στον οργανισμό, η υπερβολική κατανάλωσή κορεσμένων λιπαρών συνδέεται με αυξημένα επίπεδα LDL (κακής) χοληστερόλης, γεγονός που επιβαρύνει την καρδιαγγειακή υγεία όταν αποτελούν μεγάλο μέρος της διατροφής.

Σε άτομα που έχουν ήδη αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια, η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με πολυακόρεστα όπως φυτικά έλαια (όπως το ελαιόλαδο) και λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλες, γαύρος κ.α.) συνδέεται με λιγότερα εμφράγματα και λιγότερα καρδιαγγειακά προβλήματα γενικότερα.

Τα σχετικά ευρήματα πρόσφατης ανασκόπησης, που δημοσιεύτηκε στο Annals of Internal Medicine, ενισχύουν όσα ήδη γνωρίζαμε για την υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών και τη σχέση τους με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

Τι κάνει η «κακή» χοληστερόλη

Η «κακή» χοληστερόλη (LDL) συμβάλλει στη δημιουργία πλάκας στα τοιχώματα των αρτηριών, κάτι που με τον χρόνο δυσκολεύει τη ροή του αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Για αυτόν τον λόγο δημόσιοι φορείς υγείας συνιστούν τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών.

Άτομα με υψηλή LDL, υψηλή πίεση, διαβήτη ή ιστορικό καρδιοπάθειας είναι εκείνα που ωφελούνται περισσότερο από τη μείωση των κορεσμένων λιπαρών.

Σε άτομα χαμηλού κινδύνου, το άμεσο όφελος είναι μικρότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κορεσμένα λιπαρά είναι ακίνδυνα. Η έρευνα για την εν λόγω κατηγορία ανθρώπων δείχνει ελάχιστη διαφορά μέσα σε μια πενταετία όταν αλλάζουν τη διατροφή τους. Αυτό όμως έχει μια απλή εξήγηση. Ένα άτομο χαμηλού κινδύνου είναι ούτως ή άλλως πολύ απίθανο να εμφανίσει καρδιαγγειακό επεισόδιο μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διατροφή λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά σήμερα μπορεί να μην φανεί άμεσα, αλλά ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο μετά από 10 ή 15 χρόνια. Με λίγα λόγια το άτομο που σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία «χαμηλού κινδύνου», εάν ακολουθεί μια διατροφή με υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, σε κάποια χρόνια θα συγκαταλέγεται πλέον στην ομάδα «υψηλού κινδύνου».

Πόσα κορεσμένα λιπαρά συνιστώνται

Σύμφωνα με τις διατροφικές οδηγίες, η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών θα πρέπει να είναι μικρότερη του 7-10% της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης από κορεσμένα λιπαρά. Ορισμένοι φορείς θέτουν ακόμη χαμηλότερο όριο, στο 6%.

Στην πράξη, ενδεχομένως δεν έχει νόημα να μετρά κανείς ποσοστά. Εξάλλου η διατροφή είναι εξατομικευμένη, οπότε η πιο ρεαλιστική προσέγγιση είναι η μείωση, ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες του καθενός. Για κάποιον, αυτό μπορεί να σημαίνει σχεδόν πλήρη αποφυγή, ενώ για κάποιον άλλον ο περιορισμός των τροφών με κορεσμένα λιπαρά.

Πόσο «κακά» είναι τελικά τα κορεσμένα λιπαρά;

Τα κορεσμένα λιπαρά από μόνα τους δεν είναι ούτε «καλά» ούτε «κακά». Η επίδρασή τους εξαρτάται από την ποσότητα, τη συνολική διατροφή και την προσωπική κατάσταση υγείας.

Αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του παζλ και η υπερβολική εστίαση σε ένα μόνο θρεπτικό συστατικό συχνά μας απομακρύνει από τη συνολική εικόνα. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν βασική αιτία θανάτου και αυτό που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πρότυπο διατροφής.

Περισσότερα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, πιο υγιεινά λιπαρά και λιγότερα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία από οποιοδήποτε μεμονωμένο θρεπτικό συστατικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Ενοίκια σε άνοδο, εισοδήματα πίσω: Η στεγαστική πίεση δοκιμάζει νοικοκυριά και οικονομία
13:04 «Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα», η Αλεξία Έβερτ περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της, ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει στο τέλος Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
13:00 Αχαΐα: Σχεδιασμός στεγαστικής πολιτικής 2025-2026 – Δεύτερη ευκαιρία για κτίρια, αφορμή για αστική αναγέννηση
12:53 «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», συγκλονιστική η Αντζελίνα Τζολί για τη διπλή μαστεκτομή, ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»
12:44 Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο
12:35 Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;
12:31 Η Γενετική στο προσκήνιο στην Πάτρα: Μαθητές και επιστήμονες στην υβριδική ημερίδα του Αρσακείου για το CRISPR Cas9
12:27 «Ουρές» στην Πάτρα: Ο Γιάννης Πάσχος παρουσιάζει το νέο βιβλίο του στο Nouveau
12:20 Πέθανε ο σπουδαίος επιχειρηματίας Γιάννης Τρίκαρδος, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
12:20 Ηλεία: Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
12:16 Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»
12:10 Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Προμηθέα με Αμερικανό σκόρερ
12:08 Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη
12:04 Final Four της Euroleague: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά!
12:00 Νέα εποχή στο στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης»: Η Πάτρα υποδέχεται πάλι νεοσύλλεκτους
11:56 Πρέβεζα: Στο έλεος της κακοκαιρίας με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
11:53 Κωνσταντοπούλου μετά την ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»
11:48 Διπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη χώρα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ