Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και καλύτερης αποκατάστασης.

18 Δεκ. 2025 16:24
Pelop News

Το καρδιακό έμφραγμα αποτελεί μία από τις σοβαρότερες επείγουσες ιατρικές καταστάσεις, καθώς κάθε λεπτό καθυστέρησης στη διάγνωση και τη θεραπεία μπορεί να αποβεί καθοριστικό για τη ζωή του ασθενούς. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης και καλύτερης αποκατάστασης.

Συμπτώματα που απαιτούν άμεση προσοχή

Τα πιο γνωστά συμπτώματα του εμφράγματος περιλαμβάνουν τον έντονο πόνο ή βάρος στο στήθος, που συχνά επεκτείνεται στο αριστερό χέρι, την πλάτη ή τον λαιμό. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το έμφραγμα εκδηλώνεται με άτυπα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της διάγνωσης.

Σε αυτά περιλαμβάνονται:

  • πόνος στους ώμους ή στη γνάθο,

  • δυσφορία στο στομάχι ή αίσθημα καύσου,

  • δύσπνοια,

  • έντονη κόπωση ή αδιαθεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας και υποχωρούν με την ανάπαυση, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι η καρδιά δεν οξυγονώνεται επαρκώς.

Ποιοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου

Ο κίνδυνος εμφράγματος αυξάνεται σημαντικά σε άτομα με παράγοντες κινδύνου, όπως:

  • κάπνισμα,

  • αρτηριακή υπέρταση,

  • αυξημένη χοληστερόλη,

  • σακχαρώδης διαβήτης.

Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στα αγγεία, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το κάπνισμα, τόσο το παραδοσιακό όσο και το ηλεκτρονικό. Η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στο μέλλον.

Η κρίσιμη σημασία της άμεσης θεραπείας

Η άμεση μεταφορά του ασθενούς σε εξειδικευμένο νοσοκομείο είναι ζωτικής σημασίας. Σήμερα, η βασική θεραπευτική παρέμβαση είναι η αγγειοπλαστική (μπαλονάκι), με την οποία αποκαθίσταται γρήγορα η ροή του αίματος στην αποφραγμένη αρτηρία, περιορίζοντας τη βλάβη στο μυοκάρδιο.

Παρακολούθηση και πρόληψη μετά το έμφραγμα

Μετά την οξεία φάση, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και αυστηρή διαχείριση των παραγόντων κινδύνου. Η καρδιακή λειτουργία μπορεί να αξιολογηθεί με σύγχρονες εξετάσεις, όπως:

  • stress echo,

  • αξονική στεφανιογραφία.

Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν την ανίχνευση υπολειπόμενων στενώσεων και τη σωστή προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πρόληψη και την ενημέρωση. Η διακοπή του καπνίσματος, η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και ο έλεγχος της πίεσης και της χοληστερόλης μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Η γνώση των συμπτωμάτων και η άμεση ιατρική παρέμβαση σώζουν ζωές.

