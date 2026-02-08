Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Εμφατική νίκη με εξαιρετικό τον Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν, είχε να αντιμετωπίσει και την κούραση από τη διαβολοβδομάδα, ωστόσο ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα, φτάνοντας με περίπατο στη νίκη.

08 Φεβ. 2026 18:08
Pelop News

Η Καρδίτσα πλήρωσε τα… σπασμένα της μεσοβδόμαδης ήττας του Παναθηναϊκού από την Παρτιζάν, με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να διαλύει εκτός έδρας τη θεσσαλική ομάδα με 78-53 για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε χωρίς τους Ναν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν, είχε να αντιμετωπίσει και την κούραση από τη διαβολοβδομάδα, ωστόσο ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Καρδίτσα, φτάνοντας με περίπατο στη νίκη.

Οι πράσινοι ανέβηκαν στο 15-2 και παρέμειναν στη δεύτερη θέση, όπου και αναμένεται να τερματίσουν στην κανονική διάρκεια εκτός απροόπτου. Στο 4-13 υποχώρησε η Καρδίτσα, η οποία δεν μπορεί να βάλει… φρένο στις ήττες και κινδυνεύει πλέον με υποβιβασμό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρισόν Χολμ. Ο Αμερικανός σέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκαν οι Εστράδα (11π.) και Ουάσινγκτον (11π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78.

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Εμφατική νίκη με εξαιρετικό τον Χολμς
