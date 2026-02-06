Καρκίνος ωοθηκών: Πώς η προληπτική αφαίρεση σαλπίγγων μειώνει έως και 80% τον κίνδυνο

Ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει μία από τις πλέον θανατηφόρες γυναικολογικές κακοήθειες, με περιορισμένη βελτίωση στα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Η δυσμενής πρόγνωση οφείλεται κυρίως στη διάγνωση σε προχωρημένα στάδια, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστες μέθοδοι προσυμπτωματικού ελέγχου για τον γενικό πληθυσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται όλο και περισσότερο σε στρατηγικές πρωτογενούς πρόληψης, με βασική την προληπτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή.

Από τις ωοθήκες… στις σάλπιγγες

Σύγχρονα παθολογοανατομικά και μοριακά δεδομένα δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των υψηλής κακοήθειας ορώδων καρκινωμάτων, που θεωρούνταν ωοθηκικής προέλευσης, ξεκινούν στην πραγματικότητα από το επιθήλιο των σαλπίγγων. Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει τη θεωρία ότι η αφαίρεση των σαλπίγγων μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο εμφάνισης σαλπιγγο-ωοθηκικού καρκίνου.

Οι συστάσεις της ESGO

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο JAMA παρουσιάζει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO), οι οποίες βασίστηκαν σε συστηματική ανασκόπηση μελετών από το 2000 έως το 2025. Η ανάλυση αφορούσε τη μείωση κινδύνου καρκίνου, την ασφάλεια της επέμβασης και την επίδρασή της στη λειτουργία των ωοθηκών.

Όπως επισημαίνουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Καθηγητής Θάνος Δημόπουλος, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η προληπτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκινώματος.

Μείωση κινδύνου έως και 80%

Πληθυσμιακές μελέτες και μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση σαλπίγγων εμφανίζουν 42% έως 80% χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με όσες δεν έχουν χειρουργηθεί. Παρότι τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από μελέτες παρατήρησης, η συνέπεια των αποτελεσμάτων θεωρείται ιδιαίτερα ενισχυτική.

Τι ισχύει για τη λειτουργία των ωοθηκών

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η επέμβαση δεν επηρεάζει το βραχυπρόθεσμο ωοθηκικό απόθεμα, σύμφωνα με δείκτες όπως η AMH και η FSH. Ωστόσο, τα δεδομένα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως η ηλικία εμμηνόπαυσης ή τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, παραμένουν ασαφή και απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

Ασφαλής επέμβαση με ελάχιστες επιπλοκές

Χειρουργικά, η προληπτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή θεωρείται ασφαλής και τεχνικά εφικτή, όταν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με άλλες γυναικολογικές επεμβάσεις, όπως υστερεκτομή ή καισαρική τομή, χωρίς ουσιαστική αύξηση επιπλοκών ή χειρουργικού χρόνου.

Το συμπέρασμα

Η προληπτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή αναδεικνύεται ως μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική πρόληψης του σαλπιγγο-ωοθηκικού καρκίνου, με σημαντικό δυνητικό όφελος για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη εξατομικευμένης ενημέρωσης και περαιτέρω μακροχρόνιων μελετών, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι επιπτώσεις της επέμβασης σε βάθος χρόνου.

