Καρναβάλι των Μικρών: Η Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο

Μια μέρα πριν την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών με τη Μεγάλη του Παρέλαση (Κυριακή 15/2), το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11πμ η Κεντρική Καρναβαλούπολη υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων και υπόσχεται γερές δόσεις διασκέδασης και ανεμελιάς.

Μετά από τις πολύ επιτυχημένες Καρναβαλουπόλεις που προηγήθηκαν σε Ροϊτικα, πλατεία Ντε Μιράντα στην Αγυιά, Παλαιά Σφαγεία και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι, το Καρναβάλι των Μικρών, το Καρναβάλι της Χαράς και της Ελπίδας επιστρέφει στην καρδιά της Πάτρας με την Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια.

Το καρναβαλικό θερμόμετρο για τους μικρούς θα ανέβει με ένα χορταστικό πρόγραμμα ποικίλων δράσεων που έχει ετοιμάσει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, δίνοντας εορταστικό, αποκριάτικο τόνο στην πλατεία της Πάτρας που θα μεταμορφωθεί σε παραμυθένιο παιδόκοσμο.

Η Κεντρική Καρναβαλούπολη με τίτλο «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» δίνει ραντεβού και μας καλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη γιορτή των παιδιών. Τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές και δημιουργούν το δικό τους Καρναβάλι μεταφέροντας παντού μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αφύπνισης.

Τι ακριβώς θα δούμε το πρωί του Σαββάτου;

–Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

–Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

–Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο” (συντονίστρια: Αντριάνα Ταβαντζή): «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου». Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

–Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

–Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαροι, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ενσαρκωμένη από τη Μαρία Βάρσου των Saltibagos.

–Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών» Λάβαρο «Καρναβαλάκι» Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

-Καρναβαλικές χορογραφίες και χοροθεατρική παρουσίαση από 4 Σχολές Χορού

Συμμετέχουν με τα παιδικά τους τμήματα: Σχολή Χορού «Ελευθερία Τσαφούλια», Keep Dancing-Μίνα Παναγιωτοπούλου, Fuego Dance Studio-Νικόλ Δερματοπούλου

Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στις 7μμ το δεύτερο μεγάλο ραντεβού της μέρας με το Καρναβάλι των Μικρών δίνεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού.

