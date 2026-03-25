Καρυστιανού: «Χρειαζόμαστε έναν νέο Κολοκοτρώνη»

Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό λόγο, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, συνδέοντας τον ηρωισμό του 1821 με τις σύγχρονες διεκδικήσεις για δικαιοσύνη στη χώρα.

Στο μήνυμά της, η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι η πατρίδα διανύει μια δοκιμαζόμενη περίοδο, τονίζοντας την ανάγκη για την ανάδειξη ενός «νέου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη» που θα εμπνεύσει τον αγώνα για ελευθερία και αλήθεια. Αναφερόμενη στους αγωνιστές της Επανάστασης, σημείωσε πως η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό πρότυπο συλλογικού αγώνα απέναντι στην καταπίεση.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού απηύθυνε κάλεσμα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους νέους, χαρακτηρίζοντάς τους ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί να ανατρέψει το «παλιό και φθαρμένο».

«Έχουμε χρέος να σταθούμε αντάξιοι αυτής της κληρονομιάς: να αντισταθούμε στη λήθη και την αδικία, να υπερασπιστούμε την ελπίδα και την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

25η Μαρτίου:

Ημέρα Μνήμης, Ευθύνης, Ηρωισμού & μεγάλης Θρησκευτικής Εορτής! Σήμερα ΤΙΜΟΥΜΕ τους ήρωες μας που αντί για απόγνωση προέταξαν ΔΥΝΑΜΗ & ΣΘΕΝΟΣ ΨΥΧΗΣ και μετουσίωσαν την ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε ΠΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΝΟΙΑ & ΑΓΩΝΑ. Έδωσαν το αίμα τους για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ μας… pic.twitter.com/IrBHPR8oab — Maria Karystianou (@mkaristianou) March 25, 2026

