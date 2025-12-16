Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα

Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ενεργού πολιτικής παρουσίας και κάνοντας σαφείς αιχμές για το πολιτικο σκηνικό η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε το βράδυ της Δευτέρας με νέες δημόσιες τοποθετήσεις, στις οποίες δεν απέκλεισε ακόμη και τη δημιουργία πολιτικού φορέα, στον οποίο, όπως η ίδια ανέφερε, θα βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή».

Μιλώντας στο Kontra Channel, λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη παρέμβασή της στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε την ανάγκη οι πολίτες να διεκδικήσουν ενεργά τα δικαιώματά τους, ασκώντας κριτική στο σημερινό πολιτικό σύστημα. «Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν σκοπεύει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Σε επόμενη ερώτηση για το αν το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, άφησε όλα τα σενάρια ανοιχτά, τονίζοντας: «Πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι σε ενδεχόμενες συνεργασίες με υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθειά της: «γνωρίζω για ποιους λόγους θέλουν να με σταματήσουν. Δεν θα σταματήσω, θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στην πραγμάτωση του αγώνα μου με αυτό το νέο, θα συνεχίσω πιο δυνατά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



