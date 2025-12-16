Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα

Μαρία Καρυστιανού: «Γνωρίζω για ποιους λόγους θέλουν να με σταματήσουν. Δεν θα σταματήσω».

Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
16 Δεκ. 2025 10:58
Pelop News

Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ενεργού πολιτικής παρουσίας και κάνοντας σαφείς αιχμές για το πολιτικο σκηνικό η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε το βράδυ της Δευτέρας με νέες δημόσιες τοποθετήσεις, στις οποίες δεν απέκλεισε ακόμη και τη δημιουργία πολιτικού φορέα, στον οποίο, όπως η ίδια ανέφερε, θα βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή».

Μιλώντας στο Kontra Channel, λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη παρέμβασή της στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε την ανάγκη οι πολίτες να διεκδικήσουν ενεργά τα δικαιώματά τους, ασκώντας κριτική στο σημερινό πολιτικό σύστημα. «Ο πολίτης πρέπει να μιλήσει για τα δικαιώματά του και από την άποψη ότι οι πολιτικοί κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα. Αυτό θα αλλάξει με αλλαγή του πολιτικού συστήματος, το υπάρχον είναι τόσο σαθρό που θέλει γκρέμισμα και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Θεωρώ ότι με την κινητοποίηση των πολιτών ότι θα προκύψει κάτι μέσα από την κοινωνία που θα λειτουργεί υπέρ της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν σκοπεύει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».

Σε επόμενη ερώτηση για το αν το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, άφησε όλα τα σενάρια ανοιχτά, τονίζοντας: «Πιθανότατα ναι αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε. Μια εναλλακτική που θα είναι τελείως διαφορετική από τις υπόλοιπες».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι σε ενδεχόμενες συνεργασίες με υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλαιό σύστημα δεν μας αφορά. Μιλάω για πολίτες που δεν έχουν εμπλακεί με τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τη διάθεση το όραμα και την ψυχή γιατί πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και βεβαίως θα είμαι εκεί».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει την προσπάθειά της: «γνωρίζω για ποιους λόγους θέλουν να με σταματήσουν. Δεν θα σταματήσω, θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στην πραγμάτωση του αγώνα μου με αυτό το νέο, θα συνεχίσω πιο δυνατά».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:17 Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για το κράνος – 20 παραβάσεις σε μία εβδομάδα
11:14 Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές
11:12 Εκτός ελέγχου η κατάσταση σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: Ομάδες νεαρών βάζουν φωτιές και προκαλούν καταστροφές ΒΙΝΤΕΟ
11:07 Η ΝΕΠ ανακοίνωσε τη Γιαπωνέζα Φούκα Νισιγιάμα
11:00 Σοκ στην Πάτρα από το θάνατο του Νίκου Παπακώστα: Φινάλε δίχως encore
10:58 Καρυστιανού: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με προηγούμενα πολιτικά κόμματα
10:58 Φωτεινή Τσαλίκογλου: «Η σιωπή – προφύλαξη είναι μια μεγάλη αυταπάτη»
10:56 Μακελειό στο Σιδνεϋ: Ξύπνησε από το κώμα και ανακρίνεται ο 24χρονος δράστης
10:53 Τσιάρας: «Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος»
10:51 Ο Ηλείος βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του μετά από καταδίωξη
10:48 Που θα δείτε τις μάχες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα
10:42 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν 28 μετανάστες – Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενα άτομα
10:42 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πρόγραμμα για την στεγαστική κρίση
10:40 Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;
10:38 Ταχύτερη εκδίκαση ανακοπών για πλειστηριασμούς
10:35 Ο Ρουβίκωνας με πορεία στο σπίτι της Κεραμέως, η απάντηση της υπουργού ΦΩΤΟ
10:30 Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»
10:28 Δείτε ποια γνωστή παρουσιάστρια χώρισε λίγο πριν τον γάμο της
10:23 Ακύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, πώς θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
10:20 Ζαλίζουν τα νούμερα της περιουσίας του Ελον Μάσκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ