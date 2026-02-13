Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία

Για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνμ τοποθετήθηκε η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στην ανάρτησή της, η κα Καρυστιανού χαρακτηρίζει την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στο αεροδρόμενο από τον Υπουργό Τουρισμού της Τουρκίας ως «εθνική διπλωματική ήττα» και όχι ως «θερμή υποδοχή», όπως έχει αναφερθεί από κυβερνητικές πηγές.

Αναλυτικά, η ανάρτηση αναφέρει:

«Δεν μπορείς να βαφτίζεις μια εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή», όταν στο αεροδρόμιο σε υποδέχεται ο Υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας.

Δεν μπορείς να μιλάς για ουσιαστικό «διάλογο» όταν απέναντί σου έχεις μια χώρα που:

Διατηρεί διαρκείς παράνομες NAVTEX στο Αιγαίο

Κατέχει το 37% της Κύπρου εδώ και δεκαετίες

Προωθεί αναθεωρητικά δόγματα τύπου «Γαλάζια Πατρίδα»

Εργαλειοποιεί μεταναστευτικές ροές.

Ο διάλογος προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς αυτόν, γίνεται άλλοθι στις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν.

Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός δηλώνει ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία μέσω διαλόγου, μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο», το ερώτημα που γεννάται είναι απλό: αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε αναγνώριση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων ή πάμε να τα διαπραγματευτούμε;

Η «καλή γειτονία» δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα πράξεων. Όταν οι πράξεις δείχνουν προκλήσεις και αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε οφείλεις να έχεις ξεκάθαρη στάση.

Η Ελλάδα χρειάζεται λαό με φρόνημα, δηλαδή ενημερωμένο και ενωμένο λαό, ο οποίος στηρίζει ένα σχέδιο Εθνικής Κυριαρχίας και ηγεσία, που δεν φοβάται να υπερασπιστεί δημόσια, καθαρά και τεκμηριωμένα τα εθνικά μας δικαιώματα.»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

