Καρυστιανού για τα δημοσιεύματα περί κόμματος: «Fake διακήρυξη, προσοχή στη διασπορά λάσπης»

Απάντηση στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «ιδρυτική διακήρυξη» πολιτικού κόμματος έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για συκοφαντία και fake news. Με ανάρτησή της καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες αναρτήσεις της.

Καρυστιανού για τα δημοσιεύματα περί κόμματος: «Fake διακήρυξη, προσοχή στη διασπορά λάσπης»
17 Δεκ. 2025 11:45
Pelop News

ε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν «ιδρυτική διακήρυξη» πολιτικού κόμματος που φέρεται να συνδέεται με το όνομά της. Η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια συκοφάντησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η κ. Καρυστιανού σημειώνει ότι «το σύστημα αποκαλύπτει και πάλι το μίσος και τη διαβολή σε βάρος μου», υποστηρίζοντας ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να την παρουσιάσουν «γραφική» και να αλλοιώσουν την πραγματικότητα.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα διακινούνται στο διαδίκτυο και να ανατρέχουν αποκλειστικά στη δική της σελίδα για όσα αφορούν το πρόσωπό της. «Επειδή η αλήθεια δεν κρύβεται όσο λάσπη και να ρίξουν, ακριβώς γιατί είναι εκτεθειμένοι, στη σελίδα μου θα μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση για το τι αληθινά ισχύει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει συγκεκριμένα αναρτήσεις, όπως αυτή του PRONEWS, οι οποίες –όπως τονίζει– παραμένουν δημοσιευμένες παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει δημόσια πως πρόκειται για fake περιεχόμενο. Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιου είδους δημοσιεύματα αποδεικνύουν ότι «πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν και να παραπλανήσουν».

Νωρίτερα, με δεύτερη ανάρτησή της, διέψευσε ρητά τα σενάρια περί «ιδρυτικής διακήρυξης», κάνοντας λόγο για «Fake Διακήρυξη» και ξεκαθαρίζοντας ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει προ ημερών στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας, ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους» για την οργάνωση ενός κινήματος, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για επίσημη διακήρυξη ή συγκρότηση κόμματος.

Η ίδια επανέρχεται ζητώντας ψυχραιμία, κριτική σκέψη και διασταύρωση των πληροφοριών, σε μια περίοδο όπου –όπως επισημαίνει– η παραπληροφόρηση επιχειρεί να επισκιάσει την ουσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:26 Παγκόσμια κορυφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη!
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
12:25 Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ