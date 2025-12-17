Καρυστιανού για τα δημοσιεύματα περί κόμματος: «Fake διακήρυξη, προσοχή στη διασπορά λάσπης»

ε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν «ιδρυτική διακήρυξη» πολιτικού κόμματος που φέρεται να συνδέεται με το όνομά της. Η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια συκοφάντησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο X, η κ. Καρυστιανού σημειώνει ότι «το σύστημα αποκαλύπτει και πάλι το μίσος και τη διαβολή σε βάρος μου», υποστηρίζοντας ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να την παρουσιάσουν «γραφική» και να αλλοιώσουν την πραγματικότητα.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα διακινούνται στο διαδίκτυο και να ανατρέχουν αποκλειστικά στη δική της σελίδα για όσα αφορούν το πρόσωπό της. «Επειδή η αλήθεια δεν κρύβεται όσο λάσπη και να ρίξουν, ακριβώς γιατί είναι εκτεθειμένοι, στη σελίδα μου θα μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση για το τι αληθινά ισχύει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει συγκεκριμένα αναρτήσεις, όπως αυτή του PRONEWS, οι οποίες –όπως τονίζει– παραμένουν δημοσιευμένες παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει δημόσια πως πρόκειται για fake περιεχόμενο. Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιου είδους δημοσιεύματα αποδεικνύουν ότι «πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν και να παραπλανήσουν».

Νωρίτερα, με δεύτερη ανάρτησή της, διέψευσε ρητά τα σενάρια περί «ιδρυτικής διακήρυξης», κάνοντας λόγο για «Fake Διακήρυξη» και ξεκαθαρίζοντας ότι τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού είχε δηλώσει προ ημερών στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας, ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους» για την οργάνωση ενός κινήματος, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για επίσημη διακήρυξη ή συγκρότηση κόμματος.

Η ίδια επανέρχεται ζητώντας ψυχραιμία, κριτική σκέψη και διασταύρωση των πληροφοριών, σε μια περίοδο όπου –όπως επισημαίνει– η παραπληροφόρηση επιχειρεί να επισκιάσει την ουσία.

