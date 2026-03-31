Καρυστιανού κατά Σεβαστίδη: «Κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στη Δικαιοσύνη»

Νέα σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε με φόντο τη δίκη για τα Τέμπη, μετά τη δημόσια παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού κατά του Χριστόφορου Σεβαστίδη. Η ίδια, με ανάρτησή της, υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων δεν συνιστά απλώς μια θεσμική παρέκκλιση, αλλά μια κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Στην παρέμβασή της, η Καρυστιανού κατηγορεί τον κ. Σεβαστίδη ότι εγκαταλείπει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία που, κατά την άποψή της, οφείλει να επιδεικνύει ένας κορυφαίος δικαστικός λειτουργός, και ότι επιλέγει να στηρίξει δημόσια το κυβερνητικό αφήγημα. Με αυτή τη διατύπωση, μεταφέρει την κριτική της από το επίπεδο μιας απλής διαφωνίας σε ευθεία αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου που, όπως λέει, όφειλε να τηρεί.

Η ένταση της ανάρτησης κορυφώνεται όταν η Μαρία Καρυστιανού μιλά για ντροπή σε ένα κράτος δικαίου, καταγγέλλοντας ότι κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί προβαίνουν σε πολιτικές δηλώσεις, παρεμβαίνουν σε εκκρεμή δίκη, διασύρουν και συκοφαντούν, ενώ την ίδια ώρα, όπως αναφέρει, σιωπούν απέναντι σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και σε θεσμικά έκτροπα που σχετίζονται με τη δικογραφία των Τεμπών.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά της στη σχέση της συγκεκριμένης παρέμβασης με τη στάση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης. Η ίδια υποστηρίζει ότι η δημόσια στήριξη της κυβερνητικής γραμμής, σε μια περίοδο όπου η δικογραφία των Τεμπών βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής έντασης, δεν είναι απλώς κατακριτέα αλλά συνιστά, κατά τη διατύπωσή της, συνενοχή στη συγκάλυψη.

Παράλληλα, η Καρυστιανού σημειώνει ότι η συγκυρία αυτή αποτελεί στιγμή ευθύνης για όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, λέγοντας πως τώρα θα φανεί ποιοι τιμούν το λειτούργημά τους και ποιοι επιλέγουν να γίνουν, όπως γράφει, «η μελανή σκιά της εξουσίας». Με αυτή τη φράση δίνει και τον συνολικό τόνο της παρέμβασής της, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική αντίδραση σε ευρύτερο θεσμικό και ηθικό κάλεσμα.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια ήδη φορτισμένη στιγμή για τη δίκη των Τεμπών, καθώς η πρώτη συνεδρίαση συνοδεύτηκε από καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στην αίθουσα, προβλήματα οργάνωσης και περιορισμούς στην παρουσία συγγενών, δικηγόρων και δημοσιογράφων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημόσια σύγκρουση γύρω από τις δηλώσεις Σεβαστίδη λειτουργεί ως ακόμη ένας παράγοντας όξυνσης, λίγο πριν από τη νέα συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



