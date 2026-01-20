Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις

Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει σκόπιμη διαστρέβλωση των χθεσινών της δηλώσεων για το ζήτημα των αμβλώσεων, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Σε ανάρτησή της σήμερα, η κ. Καρυστιανού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η χθεσινή απάντησή μου στο θέμα των αμβλώσεων διαστρεβλώθηκε ΣΚΟΠΙΜΩΣ από όσους βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία αποδόμησης μου και συμπράττουν αδίστακτα στο πολιτικό συμβόλαιο δολοφονίας χαρακτήρα μου. Κανένα ανθρώπινο δικαίωμα ΔΕΝ τίθεται σε διαβούλευση, ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά ΟΥΤΕ και πεδίο πολιτικών παιχνιδιών, όπως κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν».

Η κ. Καρυστιανού τονίζει ότι όσοι την επικρίνουν «δεν νοιάζονται ούτε για τη θέση της γυναίκας σήμερα, ούτε για τα προβλήματα της, ούτε για τη στήριξη της μητρότητας, ούτε για την υπογεννητικότητα, ούτε για το δημογραφικό πρόβλημα, ούτε για τα δικαιώματα των παιδιών, ούτε για την οικογένεια και την επιβίωσή της».

Υπογραμμίζει ότι η αναφορά της σε «δημόσια διαβούλευση» αφορά αποκλειστικά τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες στην άμβλωση, όπως η ελλιπής ενημέρωση των νέων, η απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, η περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και τα κενά της κοινωνικής πρόνοιας.

Προτείνει να στραφεί ο διάλογος στη δημιουργία ολοκληρωμένων δομών κοινωνικής πρόνοιας για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και σε επιδόματα και υπηρεσίες που επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάζουν κύηση με εργασία ή σπουδές.

«Η δημογραφική και υπαρξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα δεν μπορεί να απαντηθεί με περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που προσφέρει πραγματικές επιλογές και αληθινή στήριξη», καταλήγει η κ. Καρυστιανού.

Ανέμενα στωικά χθες μέχρι το βράδυ, παρακολουθώντας την πλήρη «απογύμνωση» των Μέσων Ενημέρωσης. Δυστυχώς η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης (με ελάχιστες εξαιρέσεις που οφείλω να αναγνωρίσω) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ που ανέδειξε η χθεσινή συνέντευξή μου στους κ.κ.… pic.twitter.com/My8s74dx1U — Maria Karystianou (@mkaristianou) January 20, 2026

