Καρυστιανού: «Το κίνημα των πολιτών ωριμάζει για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής καθόδου ενός οργανωμένου κινήματος πολιτών αφήνει για άλλη μια φορά η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για μια συλλογική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός προγράμματος με ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας.

16 Ιαν. 2026 12:07
Σε νέα συνέντευξή της, η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι το κίνημα πολιτών που έχει δημιουργηθεί «οργανώνεται» και εκτιμά πως θα καταφέρει να ωριμάσει πολιτικά, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μιλώντας στο περιοδικό Down Town Κύπρου, ξεκαθαρίζει ότι η προσωπική της διαδρομή προς τη δημόσια πολιτική έκφραση δεν ήταν προγραμματισμένη.

«Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το περίμενα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν ξεκίνησα για να γίνω πολιτικός», σημειώνει, προσθέτοντας ωστόσο ότι από τη θέση της ενεργού πολίτη αισθάνεται πως πλέον απαιτούνται πιο αποφασιστικές κινήσεις. «Από τη θέση της ευθύνης δηλώνω ότι ναι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι πιο δραστικό. Αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα ποτέ δεν θα δώσει λύσεις, γιατί αυτό θα σήμαινε τη διάλυσή του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο δημιουργίας πολιτικού φορέα, η κ. Καρυστιανού επισημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε φάση οργάνωσης και ωρίμανσης. «Το κίνημα των πολιτών πραγματικά οργανώνεται και θεωρώ ότι θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού με αξιοπρέπεια και με ένα πρόγραμμα που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα», τονίζει.

Όπως διευκρινίζει, ούτε το όνομα του εγχειρήματος ούτε η ημερομηνία των επίσημων ανακοινώσεων έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. «Δεν είναι προσωπική απόφαση. Θα είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχω ενεργά», υπογραμμίζει, δίνοντας έμφαση στον συλλογικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο ζήτημα της ηγεσίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως αποτελεί προτεραιότητα στη δεδομένη φάση. «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό. Δεν πρέπει να αυτοπροτείνεται», σημειώνει, προσθέτοντας ότι θα σεβαστεί τη γνώμη της πλειοψηφίας, καθώς η επιλογή επικεφαλής θα γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες.

«Το ποιος θα ηγηθεί του κινήματος είναι το τελευταίο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει πριν και πάνω απ’ όλα η ουσία και το έργο της ομάδας και όχι το πρόσωπο που θα βρίσκεται στην κορυφή», καταλήγει, σκιαγραφώντας το πολιτικό στίγμα που, όπως λέει, φιλοδοξεί να δώσει το υπό διαμόρφωση κίνημα.


