Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο

Σε αυστηρότερη ποινή κατέληξε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τον πατέρα Αντώνιο στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ενώ καταδίκες επιβλήθηκαν και σε ακόμη τέσσερα πρόσωπα.

19 Φεβ. 2026 11:56
Pelop News

Βαρύτερη ποινή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στον ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιο, κρίνοντάς τον ένοχο για πράξεις που σχετίζονται με σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων σε δομές της οργάνωσης. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, οδηγώντας σε ποσό εξαγοράς που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Η απόφαση θεωρείται αυστηρότερη σε σχέση με την πρωτόδικη, η οποία είχε επιβάλει ποινή 51 μηνών. Μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου σε δεύτερο βαθμό και ο ιερέας κρίθηκε ένοχος για περισσότερες επιμέρους πράξεις.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εννέα περιστατικά που περιλαμβάνουν σωματική βία, τιμωρητικές πρακτικές και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομές στον Βόλο, την Αθήνα και την Καλαμάτα. Οι δικαστές υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας ότι οι καταγγελίες βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά.

Παράλληλα, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 20 μήνες έως 55,5 μήνες, ανάλογα με την περίπτωση. Για δύο εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν επίσης σε χρηματικές, ενώ στους άλλους δύο χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής.

Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη ψευδορκία τεσσάρων μαρτύρων, καθώς διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις στις καταθέσεις τους μεταξύ της πρωτόδικης και της δευτεροβάθμιας δίκης. Εξετάζεται ακόμη αν υπήρξε ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε τυχόν ψευδείς καταθέσεις.

Σε δύο από τους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε επιπλέον ελαφρυντικό μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, πέραν του πρότερου σύννομου βίου που είχε ήδη αναγνωριστεί από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Ο πατέρας Αντώνιος δεν παρέστη στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της απόφασης, καθώς έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από τη διαδικασία, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση του δικαστηρίου απέναντί του.

