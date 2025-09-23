Καταδίκη-πρωτιά: Καθηγητής στη Θεσσαλονίκη πήγε στο σχολείο χωρίς self-test και τιμωρήθηκε με φυλάκιση

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Ο ίδιος δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Το περιστατικό αφορά τον Δεκέμβριο του 2021, σε περίοδο αυστηρών μέτρων για την πανδημία. Σύμφωνα με την κατάθεση συναδέλφου του, ο καθηγητής αρνήθηκε να αποχωρήσει από την αίθουσα καθηγητών, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δηλώσει το αποτέλεσμα του self-test, αναγκάζοντάς την να καλέσει την αστυνομία. «Η ΚΥΑ έλεγε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο σχολείο. Εκείνος όμως ανέβηκε στην αίθουσα των καθηγητών και δεν έφευγε. Ήμασταν υπεύθυνοι για 250 παιδιά. Δεν μπορούσε να διδάξει χωρίς να δηλώσει το αρνητικό τεστ», κατέθεσε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίστηκε ότι είχε νοσήσει από κορονοϊό την 1η Νοεμβρίου 2021 και γι’ αυτό θεώρησε πως δεν υποχρεούταν να δηλώσει νέο τεστ, καθώς η υπηρεσία του είχε ενημερωθεί και του είχε χορηγήσει άδεια. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την υπουργική απόφαση που προέβλεπε εξαίρεση για όσους διέθεταν βεβαίωση νόσησης εντός εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του είχε επιβληθεί και διοικητικό μέτρο από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με αναστολή καθηκόντων και διακοπή καταβολής αποδοχών.

