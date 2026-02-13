Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό

27χρονος και 22χρονος συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
13 Φεβ. 2026 11:03
Pelop News

Δύο νεαροί Ρομά, ηλικίας 27 και 22 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στο Καματερό, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από την οδό Παπάγου και ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Φυλής και Σαρανταπόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν σήμα στάσης σε ΙΧ αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο άνδρες, προκειμένου να διενεργήσουν έλεγχο. Οι επιβαίνοντες αρχικά υπάκουσαν, ωστόσο αμέσως μετά ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, δίνοντας αφορμή για καταδίωξη.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στη συμβολή Φυλής – Σαρανταπόρου. Ο 27χρονος συνελήφθη επί τόπου, ενώ ο 22χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σε έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν τιμαλφή (κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας). Στη συνέχεια, στο Αστυνομικό Τμήμα Πετρούπολης, μία 70χρονη γυναίκα από την περιοχή αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες ως δράστες κλοπής σε βάρος της. Οι δράστες είχαν προσποιηθεί υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας για να εισέλθουν στην οικία της και να αφαιρέσουν τιμαλφή.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής για τη διαλεύκανση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοιες πράξεις.

