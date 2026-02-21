Καταδίωξη στη Λέρο: Προσάραξη ταχυπλόου με 28 αλλοδαπούς – Σύλληψη φερόμενου διακινητή

Σε επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος κατέληξε η μεταφορά αλλοδαπών προς τη Λέρο, όταν ύποπτο ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές του νησιού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έδωσε σήμα για έλεγχο, ωστόσο ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη που ολοκληρώθηκε στην περιοχή «Βουρλίδια», όπου το σκάφος προσάραξε σε βραχώδες σημείο της ακτής και οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν συνολικά 28 αλλοδαποί – οκτώ άνδρες, πέντε γυναίκες και δεκαπέντε ανήλικοι. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 27χρονου υπηκόου Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος υποδείχθηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο άνθρωπος που οργάνωσε τη μεταφορά τους από τα τουρκικά παράλια προς την Ελλάδα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση ανθρώπων, έκθεση ζωής σε κίνδυνο και απείθεια.

Το ταχύπλοο που χρησιμοποιήθηκε κατασχέθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.

