Καταιγισμός αντιδράσεων για τον Τζέι Ντι Βανς: Τράβηξε φωτογραφία με τον γιο του στην Καπέλα Σιξτίνα παραβιάζοντας τους κανόνες του Βατικανού

Έντονη οργή έχει προκαλέσει παγκοσμίως η ενέργεια του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να φωτογραφηθεί με τον μικρό του γιο μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα, παραβιάζοντας τον αυστηρό κανόνα του Βατικανού που απαγορεύει οποιαδήποτε φωτογράφιση στον ιερό χώρο. Η εικόνα, που ανέβασε στα social media ο Αμερικανός influencer Τσάρλι Κερκ, δείχνει τον Βανς να κρατά στην αγκαλιά του το παιδί του και να κοιτούν μαζί το διάσημο έργο του Μιχαήλ Άγγελου «Η Δημιουργία του Αδάμ».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από την επίσημη φωτογράφο του Λευκού Οίκου, Έμιλι Χίγκινς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς στο Βατικανό για το Πάσχα. Παρότι η στιγμή μοιάζει ανθρώπινη και συγκινητική, η ανάρτηση πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα σε καθολικούς πιστούς που τόνισαν ότι ο ιερός αυτός χώρος είναι αφιερωμένος στη σιωπή και την προσευχή.

Χρήστες στα social media κατηγόρησαν τον Βανς για έλλειψη σεβασμού στους κανονισμούς και για προνομιακή μεταχείριση λόγω της πολιτικής του θέσης. «Κάθε αληθινός καθολικός ξέρει πως δεν τραβάς φωτογραφίες εκεί», έγραψε ένας. Άλλοι τόνισαν ότι οι φρουροί του Βατικανού έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν κάμερες σε περίπτωση παραβίασης.

Vice President JD Vance and his son tour the Sistine Chapel.

Official White House photo/Emily Higgins. pic.twitter.com/OGQBv5k5CR

— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) April 20, 2025