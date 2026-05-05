Καταγγελία για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Αργοστόλι – «Το κορίτσι μου υπέστη ό,τι και η Μυρτώ!»

Οι βάσιμες υποψίες του δικηγόρου της οικογένειας της 19χρονης Μυρτώς, η οποία βρήκε φριχτό θάνατο από χρήση ναρκωτικών στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, περί ύπαρξης κυκλωμάτων ναρκωτικών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών, επιβεβαιώνονται σήμερα μέσω της «Π» από τη μητέρα μιας 22χρονης κοπέλας, η οποία έχει στην κατοχή της αποκαλυπτικά ηχητικά στοιχεία.

Σημειώσεις με όσα βίωση στο Αργοστόλι

Η εν λόγω μητέρα, που διαμένει σήμερα στην Αθήνα, αξιοποίησε το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της κόρης της καταφέρνοντας να την αποτραβήξει από την κόλαση της Κεφαλονιάς, και να ζει σήμερα μαζί της στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της 22χρονης κοπέλας στο κινητό της τηλέφωνο, προκαλούν ανατριχίλα οι περιγραφές της για όσα βίωσε τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2024 στο Αργοστόλι.

Η μητέρα κάνει λόγο για κύκλωμα

Η μητέρα και η 22χρονη κόρη της, η οποία γλύτωσε τα χειρότερα και σήμερα κάνει το μεταπτυχιακό της στην ψυχολογία, επιθυμούν να περιέλθουν με διακριτικότητα όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στις διωκτικές αρχές.

Παράλληλα, η μητέρα, μιλώντας στην «Π», ουσιαστικά επιβεβαιώνει τους φόβους του δικηγόρου Παναγή Δρακουλόγκωνα, ο οποίος υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι «στο Αργοστόλι το δίκτυο ναρκωτικών έχει ξεφύγει, ενώ δεν γνωρίζαμε την έκταση του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης πολλών κοριτσιών, που πρέπει να διερευνηθεί και να εξαρθρωθεί».

«Ο,τι και η Μυρτώ!»

Πιο συγκεκριμένα, η μητέρα αποκαλύπτει ότι ο 22χρονος Αλβανός, που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο της Μυρτώς, και μία ακόμη 21χρονη κοπέλα, αποτέλεσαν πολιορκητικό κριό ώστε να πέσει η κόρη της στα ερωτικά δίχτυα του Αλβανού.

Αναλυτικότερα υπογραμμίζει:

«Εχω φρίξει. Δεν λέγονται δημοσίως όσα περιγράφονται στις σημειώσεις που έχει κρατήσει η κόρη μου στο κινητό της. Επί τρεις μήνες, από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο του 2024, το κορίτσι μου υπέστη ό,τι και η Μυρτώ! Ευτυχώς, κατάφερε να ξεμπλέξει, παρότι δεχόταν πολλές οχλήσεις να μην ξεκόψει από την παρέα που ήταν μέσα σε όλα τα κακά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω…».

Η δήθεν φίλη

Ακολούθως η μητέρα της 22χρονης αναφέρεται και στην 21χρονη κοπέλα, η οποία επί πολύ καιρό δελέαζε την κόρη της με ανήθικες και «αμαρτωλές» προτάσεις:

«Είναι προκλητική αυτή η κοπέλα. Ακόμα και πριν από μία εβδομάδα επιζητούσε να έχει επαφή με την κόρη μου για να μη μιλήσουμε στις Αρχές.

Ο ρόλος της είναι κομβικός στο κύκλωμα. Εχει δίκιο ο συνήγορος της οικογένειας της Μυρτώς που ισχυρίζεται ότι υπάρχει μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην Κεφαλονιά. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κοπέλα, η οποία δεν δουλεύει, να φοράει ακριβά ρούχα και να κάνει τόσα ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό; Προέρχεται από φτωχή οικογένεια, αλλά σήμερα ζει μέσα στη χλιδή. Πού βρίσκει τα χρήματα; Είναι εύκολη η απάντηση».

Θρασύτατος

Εξάλλου, για τον προφυλακισμένο 22χρονο Αλβανό, η μητέρα της νεαρής επιστήμονος τονίζει:

«Η νεολαία του Αργοστολίου γνώριζε τον ρόλο του. Στη δική μου κόρη, ενώ γνώριζε ότι είχε σχέση με άλλο αγόρι, ήταν θρασύτατος. «Δεν είσαι για τα μούτρα του, είσαι για μένα», είπε στο κορίτσι μου και της υποσχόταν ζωή μέσα στα πλούτη και την πολυτέλεια. «Είναι δίμετρη και πολύ όμορφη η κόρη μου και αυτός ήθελε να εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως τα προσόντα της. Ευτυχώς, υπέπεσαν όλα στην αντίληψή μου και γλυτώσαμε από έναν μεγάλο εφιάλτη…».

