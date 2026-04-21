Καταγγελίες από την «Ώρα Πατρών» για τον βανδαλισμό στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα

Βανδαλισμοί καταγράφηκαν στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα, με άγνωστους να προχωρούν σε φθορές και αναγραφή συνθημάτων.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση η δημοτική παράταξη Ώρα Πατρών, η οποία καταδικάζει την ενέργεια, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιστορικής μνήμης.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά φασιστικά στοιχεία βεβηλώνουν μνημεία αγωνιστών που στοχεύουν στην προσβολή της ιστορικής μνήμης. Πρόσφατα βεβήλωσαν με φασιστικά στοιχεία το Μνημείο του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα.

Η Ώρα Πατρών καταδικάζει και καταγγέλλει τις θρασύδειλες πράξεις του φασισμού που είναι ιστορικά καταδικασμένος.

Δεν μπορεί το μαύρο να σβήσει τον αγώνα του Τεμπονέρα για την Δημοκρατία, έχει γραφτεί με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία…

Ιδιαίτερα μια μέρα σαν τη σημερινή που όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η Δημοκρατία στηρίζεται και δυναμώνει με τους λαϊκούς αγώνες.

Η Δημοτική αρχή οφείλει να έχει ακριβώς τα ίδια αντανακλαστικά για τον καθαρισμό όπως με το μνημείο Μπελογιάννη…

Τέλος θα πρέπει να αποδοθούν συγχαρητήρια στην ομάδα φοιτητών που φρόντισε άμεσα για τον καθαρισμό του μνημείου..

—

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



