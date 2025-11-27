Καταγγέλλει την Αριστερά για την αποτυχία της… Αριστεράς

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Καταγγέλλει την Αριστερά για την αποτυχία της... Αριστεράς
27 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε πει: «Αν θες να ξεγυμνώσεις την Αριστερά, δώσε της μια ευκαιρία να κυβερνήσει». Η Αριστερά πήρε πολλές ευκαιρίες και όλες κατέληξαν σε απόλυτη αποτυχία.

Στην Κούβα του 94χρονου Ραούλ Κάστρο η φτώχεια έχει εξαπλωθεί σήμερα παντού, με μηνιαίους μισθούς 8-10 δολαρίων όσο κάνουν 30 αβγά. Η σωτηρία έρχεται με εμβάσματα 3.000.000 Κουβανών από το εξωτερικό.

Η Βενεζουέλα του Μαδούρο έχει καταντήσει μια χώρα με φασιστικό καθεστώς. Φασισμός και στη Νικαράγουα με τον δικτάτορα Ορτέγκα, που και αυτός φυλακίζει, αδικεί, είναι ισόβιος πρόεδρος.

Πολύ πιο ήπια, ευτυχώς, έζησε και η Ελλάδα την ευκαιρία να κυβερνήσει η Αριστερά. Μετά την ήττα της στον εμφύλιο το 1949 και με ευθύνη της άθλιας σε συμπεριφορές δεξιάς, η Αριστερά απέκτησε από το πουθενά το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα.

Το απάνθρωπο και άδικο κυνήγι εναντίον της, της έδωσε μια τεράστια ανοχή από την κοινωνία, πάντοτε όμως αντιστρόφως ανάλογη από τα ποσοστά που έπαιρνε στις εκλογές.

Ωστόσο, το 2015, το κόμμα του 3,5% από σπάνιες καραμπόλες και οργή έγιναν κυβέρνηση. Ηταν μια σπάνια ευκαιρία να αποδείξουν το μέγεθός τους, αυτό δηλαδή που οι ίδιοι διακήρυτταν ότι έχουν. Τίποτε δεν υπήρχε μπροστά τους για να αποτύχουν.

Είχαν τρία χρόνια (2012-15) να προετοιμαστούν -ήξεραν ότι θα κυβερνήσουν. Γνώριζαν επίσης πώς θα συμπεριφερθεί η Ευρώπη. ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ενα δεν γνώριζαν: Τι να κάνουν.

Είχαν ηγέτη έναν Τσίπρα που δεν κυβέρνησε ποτέ. Αδιαφορούσε για το τι έκαναν οι υπουργοί -ο ίδιος έβγαζε μόνο λόγους. Αυτό κάνει και τώρα με το βιβλίο του. Χωρίς πρόγραμμα και χωρίς κόμμα θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός επειδή «για όλα έφταιγαν όλοι οι άλλοι, ποτέ αυτός». Τι πιο αριστερό από αυτό;

Μόνο που αυτή τη φορά η Αριστερά δεν κατηγορεί την Σοσιαλδημοκρατία και τη Δεξιά που απέτυχε. Κατηγορεί τον… εαυτό της, δηλαδή μέρος της αριστεράς! Ο Τσίπρας καταγγέλλει όλα τα πρόσωπα στην… Αριστερά, στην οποία ο ίδιος ηγήθηκε, ότι ευθύνονται που αυτός απέτυχε. Και πάει να γίνει κεντρώος. Αυτό γίνεται σε παγκόσμια πρώτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:07 GPO: Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, άνοδος μισής μονάδας για ΝΔ
20:56 Τουρκία: Αυτή είναι η ομάδα που ξέμεινε λόγω παράνομου στοιχηματισμού με 7 μόλις παίκτες!
20:41 Που, πώς και γιατί συναντήθηκαν ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμος με τον Άδωνι Γεωργιάδη
20:31 Ο γιος του γνωστού πολιτικού, που συνελήφθη μετά από περιπετειώδη καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία, ΦΩΤΟ
20:18 Η Ελλάδα με το «δεξί» στα προκριματικά του Παγκοσμίου, έκανε εύκολα τη δουλειά κόντρα στη Ρουμανία
20:11 Adel: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική, στα «κόκκινα» οι δρόμοι της Αθήνας
19:58 Καιρός: Καταιγίδες θα «χτυπήσουν» και αύριο (28/11/2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
19:50 Ταρακουνήθηκε η Αλάσκα, σεισμός 6 Ρίχτερ!
19:41 Οι Πολεοδομίες στο Κτηματολόγιο: Οι υποθέσεις θα διεκπεραιώνονται ψηφιακά, δειγματοληπτικός έλεγχος στο 30% των αδειών
19:32 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας
19:21 Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν για τα παιχνίδια της Euroleague τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ
19:11 Χονγκ Κονγκ: Στους 83 οι νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες, τουλάχιστον 250 αγνοούμενοι
19:00 Καταγγέλλει την Αριστερά για την αποτυχία της… Αριστεράς
18:57 «Δεν πιστεύω ότι η δολοφόνος έχει μετανοήσει, ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα», συγκλονίζει η κόρη του θύματος στη Σαλαμίνα
18:45 «Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο», συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ
18:45 2 εκατομμύρια χρήστες Lidl Plus: Η Lidl Ελλάς το γιορτάζει, προσφέροντας 100.000€ για τα ψώνια της χρονιάς!
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ