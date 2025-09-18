Καταπατημένα ακίνητα: Νέα ευκαιρία για νομιμοποίηση και οικονομική τακτοποίηση

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε παράταση ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους πολίτες να τακτοποιήσουν νομικά και οικονομικά τις εκτάσεις που κατέχουν. Η πρωτοβουλία έρχεται καθώς η συμμετοχή των πολιτών παραμένει χαμηλή: μέχρι χθες είχαν κατατεθεί μόλις 5.260 αιτήσεις, κυρίως από τον νομό Αττικής, ενώ από τις περίπου 90.000 καταπατημένες εκτάσεις σε όλη τη χώρα, μόλις το 5% των κατόχων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου ή στις 31 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με την περιοχή, όμως η νέα ημερομηνία λήξης ορίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, είτε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με κωδικούς Taxisnet. Το παράβολο των 300 ευρώ συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.

Η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων θεωρείται κρίσιμη για τη νομιμοποίηση της ιδιοκτησίας, την τακτοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την αποφυγή μελλοντικών δικαστικών διεκδικήσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία σαφούς εικόνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη δυνατότητα ένταξης των εκτάσεων σε αναπτυξιακά σχέδια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ασκήσει συνεχή κατοχή:

30 έτη με τίτλο ιδιοκτησίας , ή

, ή 40 έτη χωρίς τίτλο, εφόσον η έκταση χρησιμοποιείται ως κύρια ή βοηθητική κατοικία ή για τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Επιπλέον, η έκταση πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ε9 για τα τελευταία πέντε χρόνια, ώστε να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή.

Υπολογισμός τιμήματος και εκπτώσεις

Το τίμημα βασίζεται σε αντικειμενικές αξίες και κοινωνικά κριτήρια, με εκπτώσεις που φτάνουν έως 80%:

50% : Αν ο ιδιώτης έχει πρωτόδικη αναγνώριση κυριότητας.

: Αν ο ιδιώτης έχει πρωτόδικη αναγνώριση κυριότητας. 50% : Αν ο αιτών περιλαμβάνεται στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές χωρίς αγωγή του Δημοσίου.

: Αν ο αιτών περιλαμβάνεται στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές χωρίς αγωγή του Δημοσίου. 70% : Αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο για αναγνώριση κυριότητας έως 31-12-2022.

: Αν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο για αναγνώριση κυριότητας έως 31-12-2022. 80%: Για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες λόγω μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964.

Το τίμημα μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ με 10% έκπτωση ή τμηματικά έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 100 ευρώ μηνιαίως.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

Τοπογραφικό διάγραμμα

Αεροφωτογραφίες του 1982 ή 1992, ανά περίπτωση

Φύλλο προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας

Βεβαίωση όρων δόμησης και οικοδομική άδεια, όπου υπάρχει

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε ετών

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι η παράταση θα αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών και τα έσοδα του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την ένταξη των εκτάσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Η νέα προθεσμία έως Σεπτέμβριο 2026 δίνει στους ενδιαφερόμενους μια δεύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες.

