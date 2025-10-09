Κατάπιε οκτώ ζωντανούς βατράχους για να γιατρέψει τη μέση της – Κατέληξε με παρασιτική λοίμωξη

Μια 82χρονη γυναίκα στην Κίνα ακολούθησε μια επικίνδυνη λαϊκή συνταγή για τη δισκοκήλη, καταπίνοντας ζωντανούς βατράχους. Αντί για ίαση, βρέθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρή παρασιτική λοίμωξη.

Κατάπιε οκτώ ζωντανούς βατράχους για να γιατρέψει τη μέση της - Κατέληξε με παρασιτική λοίμωξη
09 Οκτ. 2025 13:23
Pelop News

Απίστευτο αλλά αληθινό: μια 82χρονη γυναίκα από την Κίνα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού κατάπιε οκτώ ζωντανούς βατράχους πιστεύοντας πως έτσι θα θεραπεύσει τους πόνους στη μέση της.

Η ηλικιωμένη, γνωστή μόνο με το επώνυμο Τζανγκ, φέρεται να ακολούθησε μια παραδοσιακή δοξασία σύμφωνα με την οποία η κατάποση αμφιβίων μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της δισκοκήλης. Ζήτησε μάλιστα από την οικογένειά της να της πιάσει τους βατράχους, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο.

Την πρώτη ημέρα κατανάλωσε τρεις βατράχους, και την επόμενη άλλους πέντε. Λίγες ώρες αργότερα όμως παρουσίασε έντονους κοιλιακούς πόνους και αναγκάστηκε να ομολογήσει στους γιατρούς τι είχε κάνει. Οι εξετάσεις έδειξαν σοβαρή παρασιτική λοίμωξη.

«Η κατάποση βατράχων προκάλεσε βλάβη στο πεπτικό της σύστημα και οδήγησε στην ανάπτυξη παρασίτων», ανέφερε γιατρός του νοσοκομείου Χανγκζού, στην ανατολική Κίνα. Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί προειδοποιούν για τους κινδύνους τέτοιων “παραδοσιακών θεραπειών”.

Ενέσεις για “μαύρα μαλλιά”

Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τους ισχυρισμούς της Κινέζας ηθοποιού Γκουό Τονγκ, που ανέφερε πως έκανε ενέσεις για να επαναφέρει το φυσικό χρώμα των μαλλιών της. Το βίντεό της στο Douyin (κινεζικό TikTok) έγινε viral, με πολλούς να αμφισβητούν την αξιοπιστία της μεθόδου.

Ειδικοί από το Λονδίνο εξήγησαν ότι οι θεραπείες αυτές, που βασίζονται στη χρήση εξωσωμάτων, δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση.

Η αισθητικός δρ Σιρίν Λαχανί σημείωσε ότι «οι ενέσεις θεωρητικά διεγείρουν τα μελανοκύτταρα των τριχών», ενώ ο δρ Εντ Ρόμπινσον τόνισε πως «οι ελάχιστες περιπτώσεις μερικής επαναφοράς χρώματος δεν επαρκούν για να θεωρηθεί ασφαλής ή αποτελεσματική μέθοδος».

«Η προώθηση της θεραπείας αυτής ως “λύσης για τα γκρίζα μαλλιά” είναι, στην καλύτερη περίπτωση, παραπλανητική», πρόσθεσε.
