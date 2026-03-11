Κατάρ: Κλείνουν τράπεζες και εταιρείες σύμβουλων μετά από ιρανικές απειλές

H Citigroup και η Standard Chartered άρχισαν να εκκενώνουν τα γραφεία τους στο Ντουμπάι, συστήνοντας στο προσωπικό τους να κάνει τηλεργασία, ανέφεραν σήμερα πηγές, καθώς τράπεζες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αφού το Ιράν απείλησε τραπεζικά συμφέροντα στον Κόλπο που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

O αμερικανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός Citigroup είπε στο προσωπικό του να εκκενώσει τα γραφεία του στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (Dubai International Financial Centre- DIFC) και τη συνοικία Ουντ Μέτα του Ντουμπάι, όπως αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζόμενους και περιήλθε στη γνώση του Reuters, ζητώντας τους να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της τράπεζας δήλωσε πως συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού και έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια.

Η βρετανική StanChart έχει ευρεία παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι αυτήν τη στιγμή να αποτελεί έναν σημαντικό χρηματοπιστωτικό κόμβο για διεθνείς πιστωτές, μεταξύ άλλων οι JPMorgan και HSBC, όπως επίσης για νομικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Την ίδια ώρα, η HSBC έκλεισε όλα τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους πελάτες, επισημαίνοντας πως το μέτρο στοχεύει στο να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών.

Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν αφού ένας εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου στρατιωτικής διοίκησης της Τεχεράνης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε σήμερα πως το Ιράν θα στοχοθετήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, έπειτα από μία επίθεση εναντίον μιας ιρανικής τράπεζας.

Επιπλέον, η εταιρεία παροχής συμβουλών Deloitte ζήτησε σήμερα από το προσωπικό της να εκκενώσει τα γραφεία του στο Ντουμπάι, ενώ η εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής PwC αποφάσισε να κλείσει τα γραφεία της σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες σε αυτές τις βρετανικές εταιρείες, έπειτα από τις ιρανικές απειλές.

Τα γραφεία της PwC στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ θα παραμείνουν κλειστά «για προληπτικούς λόγους» για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

