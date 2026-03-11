Κατάρ: Κλείνουν τράπεζες και εταιρείες σύμβουλων μετά από ιρανικές απειλές

Γραφεία πολλών εταιριών σε Κατάρ και Εμιράτα θα παραμείνουν κλειστά «για προληπτικούς λόγους» για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

 

Κατάρ: Κλείνουν τράπεζες και εταιρείες σύμβουλων μετά από ιρανικές απειλές
11 Μαρ. 2026 23:37
Pelop News

H Citigroup και η Standard Chartered άρχισαν να εκκενώνουν τα γραφεία τους στο Ντουμπάι, συστήνοντας στο προσωπικό τους να κάνει τηλεργασία, ανέφεραν σήμερα πηγές, καθώς τράπεζες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αφού το Ιράν απείλησε τραπεζικά συμφέροντα στον Κόλπο που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

O αμερικανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός Citigroup είπε στο προσωπικό του να εκκενώσει τα γραφεία του στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (Dubai International Financial Centre- DIFC) και τη συνοικία Ουντ Μέτα του Ντουμπάι, όπως αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα που εστάλη στους εργαζόμενους και περιήλθε στη γνώση του Reuters, ζητώντας τους να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της τράπεζας δήλωσε πως συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα με στόχο την ασφάλεια του προσωπικού και έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσει την επιχειρηματική συνέχεια.

Η βρετανική StanChart έχει ευρεία παρουσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι αυτήν τη στιγμή να αποτελεί έναν σημαντικό χρηματοπιστωτικό κόμβο για διεθνείς πιστωτές, μεταξύ άλλων οι JPMorgan και HSBC, όπως επίσης για νομικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Την ίδια ώρα, η HSBC έκλεισε όλα τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους πελάτες, επισημαίνοντας πως το μέτρο στοχεύει στο να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών.

Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν αφού ένας εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου στρατιωτικής διοίκησης της Τεχεράνης Khatam al-Anbiya προειδοποίησε σήμερα πως το Ιράν θα στοχοθετήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, έπειτα από μία επίθεση εναντίον μιας ιρανικής τράπεζας.

Επιπλέον, η εταιρεία παροχής συμβουλών Deloitte ζήτησε σήμερα από το προσωπικό της να εκκενώσει τα γραφεία του στο Ντουμπάι, ενώ η εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής PwC αποφάσισε να κλείσει τα γραφεία της σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες σε αυτές τις βρετανικές εταιρείες, έπειτα από τις ιρανικές απειλές.

Τα γραφεία της PwC στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Εμιράτα και το Κουβέιτ θα παραμείνουν κλειστά «για προληπτικούς λόγους» για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Νήσος Καργκ: Ο πετρελαϊκός «πνεύμονας» του Ιράν που παραμένει στο απυρόβλητο
23:46 Ποια είναι η Ελληνίδα «σιδηρά κυρία» που περιλαμβάνεται στη λίστα των Forbes για το 2026
23:37 Κατάρ: Κλείνουν τράπεζες και εταιρείες σύμβουλων μετά από ιρανικές απειλές
23:23 Επιστολή Πιερρακάκη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Οι προτεραιότητες του Eurogroup
23:11 Ευρωπαϊκό «τείχος» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις του πολέμου στο Ιράν
22:57 Μπάρμπρα Στρέιζαντ: Ένας Χρυσός Φοίνικας για τη θρυλική σταρ
22:45 Mήνυμα Φον ντερ Λάιεν για κατάπαυση του πυρός – Ανθρωπιστική «γέφυρα» 100 εκατ. ευρώ προς τον Λίβανο
22:40 Eurovision 2026: Πού «βρίσκεται» ο Akylas και το «Ferto» στα στοιχήματα
22:31 Μέση Ανατολή: Απειλή για «ολοκληρωτικό πόλεμο» από το Ιράν, σκληρή απάντηση από ΗΠΑ και Ισραήλ
22:22 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού «καλεί» τις Ελληνίδες στις Ένοπλες Δυνάμεις ΒΙΝΤΕΟ
22:15 Επέστρεψαν στην Ελλάδα 764 εγκλωβισμένοι από Ντουμπάι και Ντόχα
22:03 Δημοσκόπηση Pulse: Ακλόνητη η ΝΔ με 14,5 μονάδες διαφορά – 4 στους 5 Έλληνες φοβούνται οικονομικό κραχ
21:52 Ενεργειακός «άθλος» της Ελλάδας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
21:43 Μαρινάκης: «Η δημοκρατία αντέχει την κριτική, αλλά δεν νομιμοποιεί το οργανωμένο ψέμα»
21:41 Ο ΝΟΠ με «όπλο» την επίθεση διέλυσε με 26-13 τη Λάρισα και πήρε τρίποντο ουσίας
21:34 Πλαφόν στα καύσιμα: Ποιες κατηγορίες εξαιρούνται και πώς διαμορφώνονται τα περιθώρια κέρδους
21:26 Ερντογάν: Κάλεσμα για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων
21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
21:11 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό»
21:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Λοξοδρομώ, Κολακεύω, Καραδοκώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ