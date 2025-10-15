Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή

Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!
15 Οκτ. 2025 21:01
Pelop News

Στη Γαλλία οι τελωνειακές αρχές της ανακοίνωσαν σήμερα (15/10/2025) ότι κατάσχεσαν επτά τόνους λαθραίων τσιγάρων, που τα είχαν κρύψει σε ένα φορτίο με ιταλικά κανόλι, μέσα σε ένα φορτηγό με προορισμό την Ιρλανδία, ο οδηγός του οποίου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή.

Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσχεση έγινε την 9η Οκτωβρίου το πρωί από τους υπαλλήλους του τελωνείου του Σερμπούρ, μιας παραθαλάσσια πόλης στη Μανς, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έλεγχο σε ένα φορτηγό που μετέφερε ένα φορτίο «ζυμαρικών και σιτσιλιάνικων κανόλι, βάρους 19 τόνων» από την Τσεχία, με προορισμό την Ιρλανδία, με τη φόρτωση του εμπορεύματος να «έχει πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία», ανέφεραν οι τελωνειακές αρχές στο δελτίο Τύπου.

«Συνολικά, οι υπάλληλοι του τελωνείου έβγαλαν 7 τόνους λαθραίων τσιγάρων για μια αξία που υπολογίζεται στο λαθρεμπόριο σε 4,57 εκατομμύρια ευρώ», τα οποία είχαν κρύψει σε 22 παλέτες, σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές.

Ο οδηγός του φορτηγού, η υπηκοότητα του οποίου δεν έχει γνωστοποιηθεί, οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης «έχοντας ήδη παραδεχθεί την ενοχή του», την 11η Οκτωβρίου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή. Επιπλέον, του επιβλήθηκε μια απαγόρευση εξόδου από τη γαλλική επικράτεια για δύο χρόνια και ένα τελωνειακό πρόστιμο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι η εκτιμώμενη αξία των λαθραίων τσιγάρων στη μαύρη αγορά, σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τύπου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτές είναι οι ποινές που προβλέπονται για τις προειδοποιήσεις με τα φώτα και στα τσατ για τα μπλόκα της Τροχαίας
22:56 Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο
22:50 Ο Προμηθέας πορθητής στη Βαρσοβία και 2 στα 2 στο BCL – Φωτογραφίες
22:49 Εργασιακό Νομοσχέδιο: Ονομαστική ψηφοφορία και στα 97 άρθρα ζήτησε η ΝΔ, αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ
22:45 Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε σε ανήλικη φίλη της κόρης του να της γνωρίσει άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της
22:42 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:37 Ο Τραμπ για Ισραήλ: Μπορεί να επιτεθεί ξανά στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία
22:32 Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε πάνελ έκανε λόγο για «τριτοκοσμικούς ψημένους από τον ήλιο που αντέχουν περισσότερο στη δουλειά από τους λευκούς»
22:19 Πάτρα: Αυτό είναι το «ζευγάρι» που προσπάθησε να ταξιδεύσει παράνομα από το λιμάνι και συνελήφθη
22:10 Αποκάλυψη Politico: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030!
21:56 Καμπούλ: Ισχυρές εκρήξεις με τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 35 τραυματίες
21:48 Καραμανλής: Αιχμές προς την κυβέρνηση και προειδοποίηση για πολιτική κρίση που μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική
21:39 Κρυονέρι: Έτσι παραδόθηκε στις Αρχές ο άνδρας που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του
21:31 Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους
21:21 Ενίσχυση από τη Β’ Κατηγορία της Βουλγαρίας για τον Παναιγιάλειο
21:11 Αστυνομία: Εξάρθρωσε σπείρα με τρία πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια κάνναβης στην Τροιζηνία! ΦΩΤΟ
21:01 Γαλλία: Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε φορτίο με ιταλικά ζυμαρικά και κανόλι!
20:53 Θεσσαλονίκη: Διατάχθηκε για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο
20:42 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
20:34 Αποκάλυψη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσά τους και του «Φραπέ»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ