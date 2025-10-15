Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ

Η γυναίκα μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της

Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
15 Οκτ. 2025 18:15
Pelop News

Στη συνοικία Τσεκμεκιόι στην Κωνσταντινούπολη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση γεμάτη κόσμο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Η θέση του Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 14:25, στη λεωφόρο Μουχσίν Γιαζιτζιόγλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου άρχισε να διαπληκτίζεται εν κινήσει με έναν μοτοσικλετιστή, σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα.

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, ο οδηγός φέρεται να έστρεψε το όχημα προς τη μοτοσικλέτα, χάνοντας όμως τον έλεγχο. Το λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά σε τρία σταθμευμένα οχήματα μπροστά από ένα ιατρικό κέντρο και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στη στάση όπου περίμεναν επιβάτες.

Λίγο αργότερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου που καταγράφουν τη στιγμή του καβγά και της απώλειας ελέγχου.

Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο μοτοσικλετιστής συνελήφθησαν από τις αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ