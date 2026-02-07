Κατασκοπευτικό θρίλερ με σμήναρχο: Ραντεβού με Κινέζο πράκτορα, χρήματα και απόρρητα στο μικροσκόπιο – Οι ποινές που θα αντιμετωπίσει

Νέα στοιχεία περιπλέκουν την υπόθεση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι επαφές, τα χρήματα και οι έρευνες των υπηρεσιών ασφαλείας κρατούν ανοιχτό ένα σοβαρό μέτωπο για την εθνική ασφάλεια.

07 Φεβ. 2026 20:20
Pelop News

Συνεχείς αποκαλύψεις βλέπουν το φως για την υπόθεση του 54χρονου σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, με νέα στοιχεία να φωτίζουν τις επαφές του με τον φερόμενο «στρατολόγο» του, τις οικονομικές συναλλαγές και το εύρος των πληροφοριών που φέρεται να διέρρευσαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αξιωματικός φέρεται να είχε συναντήσει τον Κινέζο σύνδεσμό του ακόμη και στην Αθήνα, όταν εκείνος πραγματοποίησε ολιγόωρη στάση στην πρωτεύουσα το 2025, επιστρέφοντας από συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι Αρχές εξετάζουν αν σε εκείνη τη συνάντηση παραδόθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.


Η γνωριμία των δύο φαίνεται να ξεκίνησε το 2024 στο Πεκίνο, όπου ο σμήναρχος είχε μεταβεί για σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί, ο φερόμενος πράκτορας παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και σταδιακά άρχισε να ζητά διαβαθμισμένες πληροφορίες. Σε μία από τις συναντήσεις τους φέρεται να του παρέδωσε «κινητό-σκιά» με κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, μέσω του οποίου εντοπίστηκαν ήδη φωτογραφίες απόρρητων εγγράφων που είχαν αποσταλεί.

Οι πληρωμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γίνονταν σε ευρώ, δολάρια ή ακόμη και κρυπτονομίσματα και κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη σημασία των πληροφοριών, ενώ εξετάζεται αν υπήρξαν και μεγαλύτερα ποσά.


Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε πληροφορία της CIA, η οποία διαπίστωσε πιθανή πρόσβαση του Πεκίνου σε απόρρητα νατοϊκά δεδομένα που συνδέονταν και με την Ελλάδα. Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, εστίασε σε αξιωματικούς με πρόσβαση σε συγκεκριμένο απόρρητο ιστότοπο του ΝΑΤΟ, όπου ο 54χρονος φέρεται να εισερχόταν με ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα.

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξαν ενδιάμεσοι ή απόστρατοι αξιωματικοί που ενδεχομένως λειτούργησαν ως «γέφυρα» για την προσέγγισή του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει συνεργοί εντός του στρατεύματος.


Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που δίνει τη δυνατότητα αφαίρεσης ελληνικής ιθαγένειας σε στελέχη που καταδικάζονται αμετάκλητα για πράξεις που απειλούν την εθνική ασφάλεια. Η διάταξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να αποκτήσει πρακτική σημασία στην παρούσα υπόθεση, εφόσον υπάρξει τελεσίδικη καταδίκη.

Ο κατηγορούμενος, με πολυετή υπηρεσία και πρόσβαση σε κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες, εμφανιζόταν ως ιδιαίτερα καταρτισμένο στέλεχος, ενώ το προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα δεν προμήνυε τη διπλή ζωή που φέρεται να είχε. Το κίνητρο εκτιμάται κυρίως οικονομικό, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται οι απολογίες και οι περαιτέρω εξελίξεις σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία σε στρατιωτικούς και πολιτικούς κύκλους.


