Καταβολές 66,7 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 17 Οκτωβρίου, ποιοι πάνε ταμείο

Περισσότεροι από 51.000 δικαιούχοι θα λάβουν επιδόματα, εφάπαξ και παροχές ανεργίας – Αναλυτικά οι πληρωμές ανά φορέα

Καταβολές 66,7 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 17 Οκτωβρίου, ποιοι πάνε ταμείο
13 Οκτ. 2025 8:14
Pelop News

Πληρωμές συνολικού ύψους 66.745.500 ευρώ θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ποσό θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.499 δικαιούχων στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών της εβδομάδας.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει:

  • 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, το διάστημα 13–17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
10:56 «Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως
10:56 Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται πιο εφικτή για το Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ