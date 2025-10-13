Καταβολές 66,7 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 17 Οκτωβρίου, ποιοι πάνε ταμείο

Πληρωμές συνολικού ύψους 66.745.500 ευρώ θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το ποσό θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 51.499 δικαιούχων στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών της εβδομάδας.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει:

162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, το διάστημα 13–17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, στο πλαίσιο της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές .

. 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης .

. 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα .

. 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

