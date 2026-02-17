Κατεπείγουσα ΕΔΕ για τον θάνατο μοντέρ στη Σαλαμίνα μετά από επίσκεψη σε Κέντρο Υγείας

Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο ενός 52χρονου μοντέρ στη Σαλαμίνα, μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, Χρήστου Ροϊλού, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του αναφέροντας θωρακικό άλγος. Ακολούθησε κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος, που ανέδειξε ευρήματα που απαιτούσαν νοσοκομειακή διερεύνηση. Δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο 52χρονος, ωστόσο, απέφυγε τη διακομιδή με ΕΚΑΒ, επιλέγοντας να μεταβεί με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού προσώπου.

Η ΕΔΕ θα διερευνήσει μεταξύ άλλων:

Την τήρηση των ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή).

Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς.

Εάν πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες ή οργανωτικές δυσλειτουργίες.

Κατά το περιστατικό, στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας ήταν παρόντες τρεις ειδικευμένοι ιατροί, ένας αγροτικός ιατρός και τέσσερις νοσηλευτές.

Η ΕΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θανόντος.

