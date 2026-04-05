Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι πρώτες στιγμές με την κόρη τους στο μαιευτήριο

Πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού την Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026. Το ζευγάρι υποδέχθηκε τη μικρή Ξένια στο μαιευτήριο ΡΕΑ, με τον πατέρα να μοιράζεται το βράδυ του Σαββάτου ένα νέο στιγμιότυπο μέσω Instagram, αναδημοσιεύοντας φωτογραφία φιλικού προσώπου με τη λεζάντα «Baby Ξένια».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του μαιευτήρα της παρουσιάστριας, Αλέξανδρου Τζεφεράκου, η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία για λόγους ασφαλείας. Η παρουσιάστρια του ALPHA υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, με το βρέφος να ζυγίζει 2.730 γραμμάρια κατά τη γέννησή του.

Ο κ. Τζεφεράκος υπογράμμισε πως η εξέλιξη του τοκετού ήταν εξαιρετική, σημειώνοντας πως η Κατερίνα Καινούργιου ήταν πλήρως ενημερωμένη και συνεργάσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως η αναπνευστική προσαρμογή του μωρού κατά το πρώτο κρίσιμο 24ωρο ήταν άψογη, με το ζευγάρι να δέχεται πλέον τις ευχές συγγενών και συνεργατών στον χώρο του μαιευτηρίου.

