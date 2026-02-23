Καθαρά Δευτέρα 2026: Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων, πού παρατηρείται κίνηση

Μετά το τριήμερο του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας, από νωρίς το απόγευμα ξεκίνησε η επιστροφή χιλιάδων εκδρομέων από την επαρχία προς τα αστικά κέντρα, κυρίως την Αθήνα. Δεκάδες χιλιάδες οχήματα είχαν περάσει από τα διόδια Κορίνθου και Αφιδνών κατά την έξοδο την Παρασκευή και το Σάββατο.

Η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτα μέτρα διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Προβλήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Στο ρεύμα προς Αθήνα παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος της Motor Oil έως την Κινέττα, καθώς και από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο. Στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Κινέτας, προκαλώντας επιπλέον καθυστερήσεις.

Κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται στο τμήμα Αυλώνα, Μαλακάσα και Αφίδνες, καθώς πολλοί εκδρομείς επιστρέφουν από βόρειες περιοχές.

Η κίνηση αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τις επόμενες ώρες, ιδίως μέχρι τις βραδινές. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι υπομονετικοί, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων.

