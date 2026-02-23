Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ

Με αμείωτη ροή αναχωρούν από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες που βρέθηκαν στην Πάτρα για το τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού, με τον σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.

Χιλιάδες εκδρομείς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, έπειτα από ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων, παρελάσεων και εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη.

Τα δρομολόγια προς την Αθήνα πραγματοποιούνται ανά πέντε λεπτά, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, ενώ για τη Θεσσαλονίκη τα λεωφορεία αναχωρούν ανά μία ώρα. Συνολικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 200 δρομολόγια μόνο προς την πρωτεύουσα.

Η εικόνα στον σταθμό παραπέμπει σε κορύφωση εορταστικού τριημέρου, με ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές για τα εισιτήρια και τις αποσκευές τους, καθώς η Πάτρα επιστρέφει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς μετά τη μεγάλη γιορτή.

