Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ

Αυξημένη είναι από το πρωί της Καθαράς Δευτέρας η κίνηση στον σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, καθώς χιλιάδες επισκέπτες αποχωρούν από την πόλη μετά τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

23 Φεβ. 2026 16:06
Pelop News

Με αμείωτη ροή αναχωρούν από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας οι επισκέπτες που βρέθηκαν στην Πάτρα για το τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού, με τον σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ να καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση.

Χιλιάδες εκδρομείς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, έπειτα από ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων, παρελάσεων και εορταστικής ατμόσφαιρας στην πόλη.

Τα δρομολόγια προς την Αθήνα πραγματοποιούνται ανά πέντε λεπτά, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, ενώ για τη Θεσσαλονίκη τα λεωφορεία αναχωρούν ανά μία ώρα. Συνολικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περίπου 200 δρομολόγια μόνο προς την πρωτεύουσα.

Η εικόνα στον σταθμό παραπέμπει σε κορύφωση εορταστικού τριημέρου, με ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές για τα εισιτήρια και τις αποσκευές τους, καθώς η Πάτρα επιστρέφει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς μετά τη μεγάλη γιορτή.

