“Καθαρή” νίκη για τον ΑΟ Αιγιαλέων και μένει στην τετράδα

21 Φεβ. 2026 17:35
Pelop News

Αν και δυσκολεύτηκε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εντός έδρας με 3-0 (34-32,  25-18, 25-21) σετ την Πετρούπολη, για την 18η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πήρε τρις βαθμούς.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Αιγίου μένει στην 3η θέση και περιμένει τυχόν στραβοπάτημα της Γλυφάδας που παίζει σε λίγο με τον Ερμή στην Πάτρα.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Μούρτζης, Μαρουλάς, Ντόντης, Σαλαβασίδης, λίμπερο ο Φ. Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος, Κοντογεωργόπουλος).

