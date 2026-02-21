“Καθαρή” νίκη για τον ΑΟ Αιγιαλέων και μένει στην τετράδα

Αν και δυσκολεύτηκε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εντός έδρας με 3-0 (34-32, 25-18, 25-21) σετ την Πετρούπολη, για την 18η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πήρε τρις βαθμούς.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Αιγίου μένει στην 3η θέση και περιμένει τυχόν στραβοπάτημα της Γλυφάδας που παίζει σε λίγο με τον Ερμή στην Πάτρα.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Μούρτζης, Μαρουλάς, Ντόντης, Σαλαβασίδης, λίμπερο ο Φ. Δασκαλόπουλος (Λαμπρόπουλος, Λουτσόπουλος, Κοντογεωργόπουλος).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



