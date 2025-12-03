Καθηγητής από τον Άλιμο στο ειδώλιο για ασέλγεια σε δύο ανήλικες

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται

03 Δεκ. 2025 12:29
Pelop News

Στην Αθήνα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αναβιώνει σήμερα (3/12/2025) η υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών 14 και 15 ετών, με κατηγορούμενο έναν 52χρονο καθηγητή στον Αλίμο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται υποστηρίζοντας πως δεν ασέλγησε ποτέ σε βάρος των κοριτσιών.

Αγρότες πέρασαν το μπλόκο της Αστυνομίας και ετοιμάζονται για δικό τους μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα

Τα μηνύματα που είχαν βρεθεί στο κινητό τηλέφωνο της 14χρονης μαθήτριας του καθηγητή είχαν οδηγήσει στην αποκάλυψη της δράσης του. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν οι γονείς έκαναν την καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα, η ανταλλαγή των μηνυμάτων είχε οδηγήσει σε συνάντηση του εκπαιδευτικού με την ανήλικη, στο αυτοκίνητο του στην Ηλιούπολη, όπου εκεί φέρεται να προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της, φιλώντας το ανήλικο κορίτσι στο λαιμό.

Στο παρελθόν ο 52χρονος καθηγητής ήταν στα δικαστήρια και με γονείς μαθητών του γιατί τον είχαν καταγγείλει για τη συμπεριφορά του στα παιδιά και ο ίδιος τους είχε μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση.

