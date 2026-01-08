«Καθηλωμένα» θα παραμείνουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας

Τα πλοία παραμένουν «καθηλωμένα» στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και ειδικά στο Αιγαίο με απαγορευτικό απόπλου να ανακοινώνεται για πολλά δρομολόγια.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας ακραίες συνθήκες για τα πλοία με αποτέλεσμα το απαγορευτικό απόπλου να εγκλωβίζει τους πολίτες, καθώς δεν αφήνει τα πλοία να εκτελέσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιάς έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

