Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο

Η ηθοποιός μίλησε για ένα βίωμα που σημάδεψε τη μνήμη της και για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε τη στιγμή της επίθεσης.

09 Απρ. 2026 14:59
Μια ιδιαίτερα σκληρή και προσωπική εμπειρία από τα νεανικά της χρόνια μοιράστηκε η Κατιάνα Μπαλανίκα, μιλώντας στο διαδικτυακό «Γηροκομείο» με τον Ηλία Ψινάκη. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης που, όπως είπε, βίωσε στον δρόμο όταν ήταν ακόμη σπουδάστρια στη δραματική σχολή.

Η ίδια περιέγραψε πως το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ενώ περπατούσε σε δρόμο της Αθήνας, πηγαίνοντας στο σπίτι της Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου. Όπως ανέφερε, ένας άγνωστος άντρας την πλησίασε ξαφνικά και τη θώπευσε, με εκείνη να αντιδρά αμέσως.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα είπε πως τον άρπαξε από τον γιακά, τον έφερε μπροστά της και άρχισε να του ζητά εξηγήσεις για την πράξη του, πριν του επιτεθεί χτυπώντας τον. Σύμφωνα με την αφήγησή της, η αντίδρασή της ήταν τόσο έντονη, ώστε το περιστατικό μεταφέρθηκε μέχρι τη μέση του δρόμου και η κυκλοφορία σταμάτησε, μέχρι να επέμβουν άλλοι για να τους χωρίσουν.

«Δεν το ξέχασα ποτέ»

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την εποχή οι γυναίκες δέχονταν πολύ πιο συχνά επιθετικές και προσβλητικές συμπεριφορές στον δημόσιο χώρο, περιγράφοντας ένα κλίμα ωμής παρενόχλησης και χυδαιότητας στον δρόμο. Όπως είπε, δεν είχε ξεχάσει ποτέ όσα συνέβησαν τότε, ούτε τον τρόπο με τον οποίο ένιωσε πως έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Η μαρτυρία της δεν έμεινε μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά άνοιξε συνολικά μια συζήτηση για τη συμπεριφορά που αντιμετώπιζαν πολλές γυναίκες εκείνα τα χρόνια στην καθημερινότητά τους.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαρίνο

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε παλαιότερη συνέντευξη της Κατιάνας Μπαλανίκα, από τα τέλη Μαρτίου του 2023, όταν είχε μιλήσει για τη σχέση που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Γιώργο Μαρίνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2026 στο Κοιμητήριο Βούλας, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου.

