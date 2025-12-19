Κατηγορίες για απάτη και εμπλοκή σε κι άλλες εξαφανίσεις: Στο στόχαστρο ο «ερευνητής» της υπόθεσης Τσικόπουλου

Σήμερα οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 54χρονος που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απόγνωση της οικογένειας του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρουσιάστηκε ως «ερευνητής» με δραστηριότητα στο εξωτερικό, υποσχόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον αγνοούμενο μέσω δήθεν πρωτοποριακής τεχνολογίας.

Ο 54χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι διαθέτει προσωπική εφεύρεση που συνδυάζει κβαντική τεχνολογία και δορυφορικά συστήματα, ζητώντας αμοιβή 5.000 ευρώ για τις υπηρεσίες του. Το ποσό, σύμφωνα με καταγγελίες, του παραδόθηκε από την οικογένεια μέσα σε κλίμα απόλυτης αγωνίας και ψυχολογικής πίεσης.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος φέρεται να ζήτησε δείγμα DNA του 33χρονου, συγκεκριμένα τρίχες, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητες για να «κλειδώσει» το στίγμα του μέσω δορυφόρων. Οι πληροφορίες που παρείχε, ωστόσο, οδήγησαν τις έρευνες σε άσχετες περιοχές, δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του Αλέξη Τσικόπουλου.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ο 54χρονος να έχει εμπλακεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαφανίσεων. Όπως προκύπτει από την έρευνα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχει αποπειραθεί ή και να έχει τελέσει απάτες σε βάρος οικογενειών αγνοουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, ο ίδιος άνδρας φέρεται να συνδέεται και με πολυσυζητημένη υπόθεση εξαφάνισης 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Η υπόθεση είχε εξελιχθεί σε θρίλερ, με κατηγορούμενο έναν ιερέα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και να εξαφάνισε τη σορό της με τη βοήθεια δύο αλλοδαπών υπηκόων Τσεχίας.

Και τότε, ο 54χρονος είχε εμφανιστεί ως «ερευνητής», συμμετέχοντας ενεργά στις έρευνες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι αρχικά προσφέρθηκε να βοηθήσει χωρίς αμοιβή, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη της οικογένειας, πριν αρχίσει να ζητά χρήματα, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει τεχνολογικά μέσα ανώτερα από εκείνα των Αρχών.

Φέρεται να υπέδειξε αγροτεμάχια ως πιθανά σημεία εντοπισμού της ηλικιωμένης, ενώ σε δεύτερο στάδιο ισχυρίστηκε ότι η σορός βρισκόταν κάτω από συγκεκριμένο κτίσμα, ζητώντας ακόμη και τη χρήση βαρέων μηχανημάτων. Παράλληλα, επέμενε ότι διαθέτει φορητή συσκευή εντοπισμού και ζητούσε και τότε δείγμα DNA.

Η επανεμφάνισή του στην υπόθεση της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου έχει εντείνει τον προβληματισμό των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη μεθοδολογία εξαπάτησης και αν από τις ενέργειές του προέκυψε οικονομικό όφελος.

Την ίδια ώρα, η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό κορυφώνεται. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες της Αστυνομίας στον Δήμο Αποκορώνου και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, ο Αλέξης Τσικόπουλος παραμένει αγνοούμενος. Η οικογένειά του απευθύνει νέα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Στο ήδη περίπλοκο σκηνικό προστέθηκαν και νέες μαρτυρίες. Άτομο που γνώριζε τον γιατρό ως ασθενής κατέθεσε ότι δύο ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισης τον είδε στο κέντρο του Ηρακλείου να κινείται πεζός μαζί με άνδρα αλλοδαπής καταγωγής. Όπως περιγράφει, οι δύο άνδρες έκαναν σύντομες στάσεις, αντάλλαξαν λίγα λόγια και κατευθύνθηκαν προς ανηφορικό σημείο, γεγονός που τον οδήγησε να καλέσει την Άμεση Δράση.

Στη μαρτυρία αυτή προστίθεται και αναφορά της αδελφής του μάρτυρα, η οποία φέρεται να είδε τον 33χρονο μία ημέρα μετά την εξαφάνισή του να εισέρχεται σε εκκλησία, να ανάβει κερί, να προσκυνά και να αποχωρεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν κάθε νέο στοιχείο, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα σύνθετη, με την αγωνία της οικογένειας και των οικείων του Αλέξη Τσικόπουλου να μεγαλώνει όσο τα ίχνη του δεν οδηγούν σε οριστικές απαντήσεις.

