Κατώτατος μισθός 2026: Αρχίζει η διαβούλευση για νέα αύξηση – Στόχος τα 950 ευρώ έως το 2027

Σε φάση διαβούλευσης εισέρχεται ο καθορισμός του κατώτατου μισθού για το 2026, μετά την επίσημη πρόσκληση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, προς τους κοινωνικούς εταίρους και τους επιστημονικούς φορείς. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε ο νέος κατώτατος μισθός να τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2026.

Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία

Στη διαβούλευση συμμετέχουν δύο βασικά όργανα: η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Επιστημονική Επιτροπή. Η πρώτη αποτελείται από εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και τον πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ενώ η δεύτερη συγκροτείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας και εργασίας, που υποδεικνύονται από αρμόδιους κρατικούς φορείς και την ΕΛΣΤΑΤ.

Τα υπομνήματα και οι εκθέσεις των δύο επιτροπών θα συνεκτιμηθούν και στη συνέχεια θα αποσταλούν στο ΚΕΠΕ για τη σύνταξη του σχεδίου πορίσματος της διαβούλευσης.

Στόχος τα 950 ευρώ έως το 2027

Η υπουργός Εργασίας έχει επαναλάβει τη δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027. Σήμερα ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών διαμορφώνεται στα 39,30 ευρώ.

Από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί συνολικά κατά 35,4%, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν άμεσα τόσο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και επιδόματα και παροχές που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Τι λαμβάνεται υπόψη για τη νέα αύξηση

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, δύο βασικοί παράγοντες καθορίζουν το πλαίσιο της αύξησης: η ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων και οι δυνατότητες της αγοράς εργασίας, των επιχειρήσεων και των δημοσιονομικών του κράτους. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια για τόνωση της αγοραστικής δύναμης και αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Βελτίωση της αγοράς εργασίας

Στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν ότι η νέα αύξηση πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον βελτιωμένης αγοράς εργασίας, με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο 8,2%, περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί από το 2019 και το μη μισθολογικό κόστος να έχει μειωθεί.

Νέος μηχανισμός από το 2027

Από τα μέσα του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή νέος μηχανισμός καθορισμού του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τον οποίο η ετήσια αύξηση θα συνδέεται με τον πληθωρισμό των χαμηλότερων εισοδηματικών νοικοκυριών και με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης του γενικού δείκτη μισθών.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, διασφαλίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα μπορεί να μειωθεί και ότι οι αυξήσεις θα βασίζονται σε αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα, όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



